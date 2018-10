Disturbed volverán a España después de 16 años para presentar nuevo disco en Madrid y Barcelona

Actualizado 18/10/2018 13:51:06 CET

Disturbed, una de las bandas más importantes de la historia moderna del rock, vuelve a España tras 16 años sin pisar nuestro país. El 18 y 19 de abril de 2019 presentarán en La Riviera de Madrid y en la Razzmatazz de Barcelona respectivamente su nuevo álbum, Evolution, a la venta este viernes 19 de octubre.

Las entradas para ambos conciertos, que costarán 38 euros más gastos, serán nominales y podrán adquirirse el viernes 26 de octubre a las 10 horas en www.livenation.es y www.ticketmaster.es. Todos aquellos que estén dados de alta en livenation.es tendrán acceso a una preventa el 25 de octubre a las 10 horas.

Desde su formación en 1996, David Draiman (vocalista), Dan Donegan (guitarrista), Mike Wengren (batería) y John Moyer (bajista) han vendido más de 16 millones de álbumes en el mundo entero y es la única banda, junto a Metallica, en haber logrado cinco números 1 consecutivos. La publicación en el año 2000 de su exitosa ópera prima The Sickness fue recibida con los brazos abiertos por la escena Hard Rock.

En 2015 se atrevieron con el himno The Sound Of Silence de Simon & Garfunkel. La versión, incluida en el álbum Immortalized (disco de Platino) se convirtió en un nuevo éxito de la banda de Chicago y fue nominada al premio Grammy en la categoría de Best Rock Performance.