Donald Trump arremete contra Bruce Springsteen, Beyoncé y Jay-Z

Actualizado 11/10/2019 11:18:15 CET

Hillary Clinton Campaigns Across US One Day Ahead Of Presidential Election - GETTY IMAGES / JUSTIN SULLIVAN - Archivo

MADRID, 11 Oct. (EDIZIONES) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido contra Bruce Springsteen y el matrimonio formado por Beyoncé y Jay-Z durante su último mitin en Minneapolis (Minnesota). Durante uno de sus airados discursos recordando cómo ganó las elecciones de 2016, un Trump desafiante ha mencionado a los músicos en una misma frase con sus rivales demócratas Hillary Clinton y Barack Obama. "No necesité a Beyoncé ni a Jay-Z. No necesité al pequeño Bruce Springsteen", ha rememorado, describiendo cómo eran, según él, los mítines de Clinton: "Springsteen hacía alrededor de dos canciones, luego se iba y todos se iban con él. Y ella seguía hablando frente a esa terrible multitud. Lo más loco que he visto". Esta animadversión de Trump hacia Springsteen viene derivada del apoyo explícito del músico a los candidatos demócratas -actuando en sus actos públicos-, así como por declaraciones en entrevistas. "Trump no está interesado en unir al país realmente y, de hecho, está interesado en hacer lo contrario y dividirnos. Es algo que hace casi a diario", declaró Springsteen el pasado año a Esquire. Y luego añadió: "Así que esto es simplemente un crimen contra la humanidad, hasta donde a mí respecta. Es un mensaje horrible para enviar al mundo si estás en ese trabajo y en esa posición".