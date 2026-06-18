Eladio Carrión, Morad y Hoke protagonizan la quinta Red Bull Espiral

Morad, Eladio Carrión y Hoke - PELONIO

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El puertorriqueño Eladio Carrión y los raperos españoles Morad y Hoke se han unido para protagonizar el quinto capitulo de Red Bull Espiral.

En este formato, los tres artistas se alían para componer e interpretar una canción original en directo y en una sola toma sin cortes. La canción está grabada por Little Spain.

Antes, artistas como Miky Woodz, Recycled J y Bejo; T.Y.S, Ill Pekeño y Ergo Pro; Alemán, Natos y Waor; o Akapellah, Elio Toffana y Las Ninyas del Corro han protagonizado otros encuentros.

Así, Carrión aporta la visión global de uno de los artistas más relevantes de la escena latina y puertorriqueña; Morad representa una de las figuras más influyentes del panorama español --en 2024 fue el español más escuchado en Europa, según los datos de Wrapped Spotify-- Además, el valenciano Hoke encarna la nueva generación del rap nacional.