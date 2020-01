ELYELLA: "Cuantos menos prejuicios tengamos, más libres seremos"

Actualizado 13/01/2020 13:14:23 CET

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS - David Gallardo) -

'Dreamers' es ya una realidad. El primer proyecto discográfico de ELYELLA, con diez canciones que suponen un viaje trepidante por el indie, la electrónica, el rock y el pop de este dúo de djs que ha decidido apostar por la creación musical sin ataduras.

Un disco que cuenta con colaboradores de lujo, artistas que han sido inspiración para ELLA y MONO a lo largo de todos estos años y entre los que encontramos a Zahara, Marc Dorian, Alberto Jiménez de Miss Caffeina, Paco Neuman, Amatria, Rural Zombies, The Prussians o Jero Romero.

Un paso de gigante en la carrera del dúo, que se lanzó a la composicion al constatar que "no se hacen tantas canciones de indie pisteras". "Y nuestras sesiones iban necesitando cada vez más música nueva que no llegaba así que si no la hay, por qué no crearla", plantean a Europa Press.

"Porque lo nuestro siempre serán las sesiones", aclaran, para luego detallar que en sus directos ellos pinchan sus temas y producciones propias, a las que "a veces" incorporan músicos o elementos para su presentación en vivo: "Pero al final nosotros somos djs y esta es nuestra propuesta".

Y lo cierto es que así les va de maravilla, pues el pasado noviembre llenaron dos noches el Ochoymedio Club de Madrid y despidieron el año en la Razzmatazz de Barcelona: "Hacer nuestra propia gira ha sido para nosotros un paso de gigante".

Para que no pare la música, por delante tienen ya conciertos propios en salas de Zaragoza (8 de febrero, Las Armas), Valencia (15 de febrero, Moon) y A Coruña (14 de marzo, Inn Club). "Que la gente compre una entrada para verte y se cante todas tus canciones es todo un sueño, por eso son nuestros Dreamers", plantean.

Tras conceder que sienten que pertenecen a la escena indie, reflexionan sobre los prejuicios a la hora de aceptar propuestas de djs como ellos, y revelan que tienen la "impresión de que a veces los prejuicios vienen más de la gente de la industria musical que del público".

"El público acepta con total naturalidad que hagamos canciones y que las presentemos cómo lo estamos haciendo en esta gira, respetan tu trabajo y lo hacen suyo como de cualquier otra banda. ¡Maravilloso!", plantean, para aún rematar: "Cuantos menos prejuicios tengamos, más libres seremos y más podremos disfrutar de aquello que nos hace felices".

Por último, afirman que ya han cumplido más sueños musicales de los que nunca se atrevieron a imaginar, pues en sus primeros pasos nunca pensaron "en hacer un disco propio con una gira propia". "Y mira ahora, años después y con mucho trabajo lo hemos conseguido", apostillan.