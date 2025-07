Un enérgico AC/DC enciende a su público en el primero de sus conciertos en España: “Os hemos echado de menos”

El guitarrista Angus Young ha terminado el concierto con un solo de casi 20 minutos

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La banda de rock australiana AC/DC ha encendido al público del Estadio Riyahd Air Metropolitano en la primera de sus citas en España, para la que habían colgado el cartel de ‘todo vendido’ en más de dos horas de concierto enérgicas.

“¡Madrid! Es genial veros otra vez, os hemos echado de menos. Vamos a tocar ‘rock and roll’ toda la noche”, ha saludado el vocalista Brian Johnson.

Puntuales, a las 21.30 horas de este sábado, en las pantallas del estadio ha comenzado a proyectarse un vídeo animado y el guitarrista Angus Young —vestido con su característico traje rojo y una gorra amarilla— ha recorrido a saltos la distancia que le separaba del público, que ha recibido con las manos en alto al guitarrista de 70 años.

También ha aparecido, corriendo menos, Johnson en el escenario —sobrio, negro y con una pequeña plataforma que ha acercado al grupo a la masa de fans— para cantar ‘If You Want Blood (You've Got It)’.

A lo largo de las más de dos horas, los asistentes —vestidos de negro, con camisetas del grupo o con diademas con cuernos rojos— han acompañado las letras y ritmos de clásicos como ‘Back in Black’, ‘Thunderstruck’, ‘High Voltage’, ‘You Shook Me All Night Long’, ‘Riff Raff’ o ‘T.N.T.’.

Aunque, sin duda, el momento más álgido de la cita —enmarcada dentro de su gira mundial ‘Power up’— ha sido a mitad de concierto, cuando ya se había puesto el sol y las diademas con cuernos del público brillaban rojos al ritmo de ‘Highway to Hell’.

El grupo, formado en Australia en 1973, ha agradecido a sus fans “locos” que les acompañasen en todos los versos, porque han animado incluso entre los parones que ha habido entre canciones, en ocasiones superando el minuto.

Es el segundo año consecutivo en el que ofrecen dos conciertos en suelo español, aunque en 2024 recalaron en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla.

Las altas temperaturas veraniegas han dado un respiro a los asistentes, algo que se ha notado en los alrededores del estadio, repletos hasta 2 horas antes del comienzo del concierto.

Cuando el reloj marcaba las 23.47 horas —y después de un solo de guitarra de Angus que se ha prolongado casi 20 minutos, dejando claro su estatus de estrella del rock— Angus Young y Stevie Young a la guitarra, el vocalista Brian Johnson, Matt Laug en la batería y Chris Chaney como bajista, se han despedido con ‘Those About to Rock (We Salute You)’ entre cañonazos, dejando al público con ganas de más.

El grupo terminará de resarcirse el próximo miércoles 16 de julio en la segunda y última actuación en Madrid, para la que aún quedan entradas.