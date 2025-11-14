ERC pide al Gobierno que garantice que las radios musicales pongan canciones en catalán

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC) ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) por la que insta al Gobierno a que garantice que las canciones que suenan en las radios musicales sean, al menos, el 5% en catalán, vasco, gallego y occitano para "corregir el déficit de presencia".

Así lo pide la formación de Gabriél Rufián en un texto al que ha tenido acceso Europa Press para su debate en la Comisión de Cultura. Así, esperan que el Ejecutivo modifique la Ley 13/2022, de 7 de julio --Ley General de Comunicación Audiovisual-- para incluir esta obligación con la que esperan se garantice la cuota "de manera efectiva y verificable, mediante mecanismos de seguimiento y verificación por parte de las autoridades reguladoras audiovisuales, con informes periódicos sobre su cumplimiento".

Por otro lado, demandan medidas de apoyo y promoción para que las empresas de radiodifusión puedan descubrir e incorporar de forma fácil y eficaz el catálogo de artistas y producciones musicales en las distintas lenguas cooficiales, en colaboración con entidades públicas y privadas del sector musical.

Esto incluye la creación de campañas de sensibilización que promuevan dicha diversidad cultural y cohesión. "Que destaquen la riqueza de la música en las diferentes lenguas oficiales, contribuyendo así a la normalización y difusión de este patrimonio inmaterial entre el público en general", explica ERC.

Todo esto, apunta la formación, debe ir acompañado de políticas públicas de promoción de la música y la industria cultural que establezcan líneas específicas de apoyo a la producción, difusión e internacionalización de la música en lenguas cooficiales.