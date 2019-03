Escucha La Gran Esfera, el esperado y poliédrico nuevo álbum de La Casa Azul después de ocho años

Actualizado 22/03/2019 11:07:23 CET

MADRID, 22 Mar. (EDIZIONES) -

La espera ha llegado a su fin. Tras varios adelantos a lo largo de los dos últimos años, La Casa Azul irrumpe de nuevo este viernes en la escena musical con nuevo proyecto y videoclip. Ocho años después.

En La Gran Esfera (Elefant Records), Guille Milkyway tira abajo el muro y coquetea con miles de referencias, actuales y pretéritas, superventas y undergrounds, revientapistas y rompecorazones.

En el álbum se pueden escuchar sonidos que nos recuerdan a Las Aves, Etienne Daho, Donna Summer, Boy Pablo, The Beach Boys, Video Age, Roosevelt, Robotaki, Blossoms, The Go! Team o la Electric Light Orchestra. Y todo ello sin perder un ápice de identidad.

El final del amor eterno ha sido el tema elegido para el nuevo videoclip, dirigido por Juanma Carrillo -quien ya dirigió el clip de A T A R A X I A-. El vídeo, grabado en La Rioja, aborda una historia de personajes en busca de fe que atraviesan una crisis de identidad, pareja o creencias. Las imágenes reflejan cortes realistas y más abstractos, una danza cinematográfica entre dualidades del ser.

Después de haber alcanzado al gran público, de haberse paseado por el mainstream con su propuesta independiente, de escucharse tanto en pequeños festivales como en la vuelta de OT, de haber remezclado Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto o haber reconstruido y reinventado todo un álbum de Nino Bravo, a Guille Milkyway se le puede definir como único e irrepetible. Y este nuevo La Gran Esfera debería ser el disco que supusiese la confirmación, la eclosión definitiva, la eternidad.

PRÓXIMAS FECHAS - LA CASA AZUL

28 de marzo - Madrid - Ochoymedio

(SOLD OUT)

29 de marzo - Madrid - Ochoymedio

(SOLD OUT)

6 de abril - Gijón

Gijón Sound

18, 19, 20 de abril - Benicàssim

San San Festival

27 de abril - El Ejido (Almería)

Plastic Festival

4 de mayo - Murcia

Warm Up Festival

10, 11 de mayo - Cascante (Navarra)

Ciclo Estaciones Sonoras

7, 8, 9 de junio - Palencia

Palencia Sonora

14, 15, 16 de junio - La Roda (Albacete)

Festival de Los Sentidos

4, 5, 6 de julio - Caldas de Reis (Pontevedra)

Festival PortAmérica

6 de julio - Canet de Mar (Barcelona)

Canet Rock

25 de julio - Valencia

Concerts de Vivers

26, 27, 28 de julio - Benidorm

Low Festival

18 de octubre - Barcelona

Sala Razzmatazz