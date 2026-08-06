Los españoles Judeline y Rusowsky colaborarán con Karol G en su nuevo disco, 'No me arrepiento de sentir tanto'

Archivo - La cantante Karol G durante una actuación, en el Santiago Bernabéu, a 20 de julio de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los artistas españoles Judeline y Rusowsky son algunos de los colaboradores que se unirán a la colombiana Karol G en su nuevo disco 'No me arrepiento de sentir tanto', que verá la luz este viernes 7 de agosto.

Así, la gaditana y el madrileño estarán a cargo del tema 'BbY WOW'. Además, la cantante de 'Si antes te hubiera conocido' ha unido en este mismo trabajo a artistas de la talla de Drake o Bruno Mars, que firmarán las canciones 'Ahí' y 'Still', respectivamente.

El resto de canciones son 'Te llevas to', 'Maybe', 'Bebiendo lágrimas', 'Final feliz', 'Alguien que te amaba', 'Matadora', 'For you my lova', 'Si lo ven', 'Con quién andará?', 'Eclipse' y 'Después de ti' con Greg González'.

El anuncio del 'tracklist' llega solo una semana después de que la artista anunciase por sorpresa este proyecto, que será su séptimo álbum y que sigue a 'Tropicoqueta'.

De hecho, este último disco que publicó hace poco más de un año será el que le haga actuar en España en junio de 2027, dentro de su gira mundial 'Viajando por el Mundo Tropitour'.