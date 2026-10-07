El espectáculo 'This is Michael' aterriza en Madrid el 6 de noviembre en el Palacio Vistalegre

Archivo - Imagen de archivo del espectáculo 'This is Michael' - SIRA MUSICA - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'This is Michael' llegará a Madrid el próximo 6 de noviembre con una actuación en el Palacio Vistalegre y las localidades a punto de agotarse, según ha informado la organización.

La producción, protagonizada por Lenny Jay, propone un recorrido por algunos de los temas más conocidos de Michael Jackson a través de una puesta en escena que combina música en directo, baile y elementos audiovisuales.

Durante aproximadamente una hora y 50 minutos, el espectáculo repasará canciones como 'Billie Jean', 'Beat It', 'Thriller', 'Smooth Criminal', 'Black or White' y 'Man in the Mirror', dentro de una propuesta que busca reproducir la dimensión musical y visual asociada a las actuaciones del artista estadounidense.

Al frente de la producción se encuentra Lenny Jay, cuya interpretación vocal y escénica vertebra un espectáculo que cuenta con banda, cuerpo de baile internacional, vestuario, coreografías y una producción audiovisual diseñada para grandes recintos.

'This is Michael' ha desarrollado su gira por distintos escenarios de Europa, Latinoamérica, Asia y Oriente Medio. Según la organización, la producción ha agotado localidades en algunas de las ciudades por las que ha pasado y continúa incorporando nuevas fechas a su calendario internacional.