Estrella Morente rinde homenaje a Rocío Jurado o Édith Piaf en 'Estrella a estrellas': "Es mi obligación como mujer"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La artista Estrella Morente ha presentado este martes su nuevo espectáculo 'Estrella a estrellas', que tendrá lugar el 9 de octubre en el Teatro Real, con el que rinde homenaje a otras cantantes como Nina Simone, Chavela Vargas, Rocío Jurado, Rocío Dúrcal o Édith Piaf, entre otras.

"A mí, como mujer, me gustaría ser una cuarta parte de lo que ellas han sido en la vida, en la música y en la cultura. Ellas atravesarán los siglos y yo me conformaré que, donde quieran que estén, se sientan un poquito orgullosas de este trabajo. Es mi obligación como música y como mujer", ha asegurado la artista en la rueda de prensa que ha tenido lugar en el Real.

Estrella Morente ha asegurado que su nuevo espectáculo pretende homenajear a las "estrellas" que han iluminado y llenado de esperanza la música. "Tienen una fortaleza y una manera de expresión donde se ve la profundidad que ellas tienen. Meterme en sus pies ha sido muy enriquecedor y muy importante para mí", ha indicado.

La artista estará acompañada por OCO Band, formación dirigida por el legendario saxofonista Tim Ries (The Rolling Stones), y juntos proponen una fusión de flamenco y jazz, con versiones de clásicos como 'Bésame mucho', 'Ne me quitte pas' o 'Se nos rompió el amor'.

"Para mí, todas ellas reúnen unas voces y una presión artística histórica. Ellas son historia y forman parte de la humanidad. Eran grandiosas como artistas y como personas", ha elogiado Morente, que ha destacado la vida "profunda y cargada de sentimiento" de las artistas a las que homenajea. "Todas han sido valientes y luchadoras", ha subrayado.

Preguntada acerca de si sería correcto vincular el espectáculo con el feminismo, Estrella Morente ha respondido que "hay que ir más alla" y que "hay cosas que no hace falta explicar" y ha asegurado que ella no ha vivido el machismo, pero es "consciente de ello".

"Mi padre era un defensor de la mujer. Él fomentaba el respeto a las mujeres. Yo no he vivido el machismo, pero soy consciente de ello. No hay que posicionarse en contra el hombre. Mi voz siempre está cerca de las mujeres más silenciadas, maniatadas y de las que tenían la boca cosida. Lo mío es el arte y lo defiendo con mi propia existencia", ha sentenciado.