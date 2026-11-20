Archivo - El cantante Roberto Iniesta, 'Robe', durante un concierto en el Auditorio Miguel Ríos, a 25 de mayo de 2024. - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda procederá a la estampación de una serie de sellos dedicada a Robe Iniesta, el fundador de Extremoduro, cuando se cumple un año de su fallecimiento.

El sello tendrá un valor postal de cinco euros y de la serie 'Música-2026.Robe' se realizará una tirada de 65.000 sellos, según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE) .

Robe Iniesta, cuyo nombre completo era Roberto Iniesta Ojea, nació en Plasencia (Cáceres) en 1962 y fue uno de los músicos más influyentes del rock español. En 1987 fundó Extremoduro, grupo del que fue vocalista, guitarrista y principal compositor, y con el que desarrolló un estilo propio que él mismo definió como rock transgresivo. La banda publicó once discos de estudio a lo largo de más de tres décadas de trayectoria, con trabajos tan destacados como 'Agila' (1996), 'Yo, minoría absoluta' (2002) y 'La ley innata' (2008), que contribuyeron a consolidar su lugar en la historia de la música española. Sus letras, caracterizadas por su fuerza expresiva y su componente poético, se convirtieron en una de las principales señas de identidad del grupo.

En 2015 inició su carrera en solitario con 'Lo que aletea en nuestras cabezas', al que siguieron 'Destrozares, canciones para el final de los tiempos'(2016), 'Mayéutica'(2021) y 'Se nos lleva el aire' (2023), su último álbum de estudio. También publicó en 2009 la novela El viaje íntimo de la locura y participó en distintos proyectos musicales, entre ellos Extrechinato y Tú.

En noviembre de 2024 tuvo que cancelar los últimos conciertos de su gira por un tromboembolismo pulmonar. Ese mismo año recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Falleció el 10 de diciembre de 2025, a los 63 años.