La felicidad va por barrios en la venta de entradas para Viña Rock 2019

Actualizado 25/09/2018 13:23:44 CET

MADRID, 25 Sep. (EDIZIONES) -

Desde las 11 horas de este martes están a la venta las entradas para la próxima edición del Viña Rock, a celebrar del 2 al 4 de mayo de 2019 como siempre en Villarrobledo (Albacete). Y como también es tradicional, el festival ya es trending topic por la alta demanda y los comentarios de miles de personas en Twitter -mayoría de satisfacción, aunque no faltan quejas-.

Y es que a media mañana ya eran muchos los que en esta ocasión expresaban su alegría por haber conseguido su preciado tesoro, pero tampoco faltan los del otro lado, los que siguen quejándose de la interminable cola virtual en la que, además, en esta ocasión no aparece tiempo de espera estimado, acrecentándose así la ansiedad del potencial comprador.

Este es el mensaje que aparece al intentar comprar: "Esta cola de espera guarda su posición en la cola. Si actualiza la página, pasará a ser de nuevo automáticamente el último en la cola, por lo que le recomendamos encarecidamente que no lo haga. Abrir varias pestañas en el navegador no aumenta sus posibilidades. En este sistema, se atiende por orden de llegada. La cola de espera no garantiza que pueda comprar una entrada, pero es la forma de organización más justa".

Recopilamos a continuación algunos mensajes de felicidad y otros de frustración, no sin antes recordar que puedes intentar comprar tus entradas en www.vina-rock.com. Parece que este año, en cualquier caso, no se están viviendo las situaciones de colapso de ediciones anteriores, aunque la paciencia de los fans no sea precisamente infinita.

La organización, de hecho, afirma que la venta se está produciendo con "normalidad" a pesar de la alta demanda y recomienda paciencia. Algo complicado, en cualquier caso, pues los abonos van subiendo de precio poco a poco, provocando también quejas entre los 'viñarrockeros' por esto. La felicidad, definitivamente, va por barrios.