Film Symphony Orchestra ofrece en el Auditorio Nacional 'Dracul' la noche de Halloween

Concierto 'Dracul', de la Film Symphony Orchestra. - FILM SYMPHONY ORCHESTRA

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Film Symphony Orchestra (FSO), orquesta que interpreta bandas sonoras de películas y series en directo, ofrecerá en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el espectáculo'Dracul' coincidiendo con Halloween. Se trata de un viaje sinfónico por algunas de las melodías más inquietantes, emocionantes y reconocibles de la historia del cine, bajo la dirección de Constantino Martínez-Orts.

Música en directo, una puesta en escena, humor, emoción y algún que otro susto son algunos de los ingredientes de una experiencia pensada para los aficionados del cine de terror y suspense, pero también para quienes disfrutan de la fantasía oscura, los monstruos de película y las historias que han marcado a varias generaciones.

Durante el espectáculo, que durará en torno a las dos horas y media y contará con 70 artistas en el escenario, el público podrá reencontrarse con las bandas sonoras que han dado vida a vampiros, fantasmas, brujas, criaturas y villanos de la gran pantalla. Formarán parte del repertorio clásicos como Drácula, Psicosis, Tiburón, Depredador, Poltergeist, Señales, La profecía, Frankenstein de Mary Shelley, El bosque o Alien.

Junto a ellos, también estarán presentes películas que han acercado el misterio y el terror más divertido a toda la familia, como Pesadilla antes de Navidad, Beetlejuice, Casper, La familia Addams, Las brujas de Eastwick, Gremlins o Coco.

El espectáculo reúne partituras de algunos de los grandes compositores de la música cinematográfica, como John Williams, Jerry Goldsmith, Bernard Herrmann, Danny Elfman, James Newton Howard o Wojciech Kilar. Un recorrido por diferentes formas de entender el miedo en el cine, desde el suspense que mantiene al espectador en vilo hasta las melodías que convierten lo sobrenatural en una aventura divertida e inolvidable.

La música estará acompañada por una ambientación concebida para la ocasión, una iluminación adecuada y las intervenciones de Constantino Martínez-Orts, que conducirá al público por este universo cinematográfico.

En este sentido, la FSO anima a los asistentes a acudir con sus disfraces y sumarse al ambiente de Halloween. "Venid disfrazados, traed a amigos y familia, y preparaos para vivir juntos una noche verdaderamente terrorífica y divertida con la mejor música del cine, ha afirmado el director de la FSO, Constantino Martínez-Orts.

Al día siguiente, el domingo 1 de noviembre, la Film Symphony Orchestra llevará por primera vez este espectáculo a Valencia, donde actuará a las 18:30 horas en la Sala Iturbi del Palau de la Música de València.