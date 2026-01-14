La Fiscalía de la Audiencia Nacional otorga a las denunciantes de Julio Iglesias la condición de testigo protegido

Archivo - Julio Iglesias cumple este domingo 75 años y lo hace en uno de sus mejores momentos profesionales. El cantante ha vuelto a los escenarios con motivo de su 50 aniversario en el mundo de la música, después de un parón de varios años - JULIO IGLESIAS - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha otorgado a las dos mujeres que han denunciado al artista Julio Iglesias por presuntos abusos sexuales la condición de testigo protegido.

Así lo ha anunciado la directora ejecutiva de Women's Link Legal, Jovana Ríos Cisnero, quien también ha confirmado que las denunciantes siguen siendo empleadas del cantante.

Entre los delitos de los que se acusa a Iglesias están el de trata de seres humanos con fines de servidumbre, varios de agresión sexual, de lesiones y contra los derechos de los trabajadores.

"Es necesario tener en cuenta que el denunciado ostenta un poder diametralmente distinto al de las denunciantes, derivado de su capacidad económica y también de su influencia, lo cual fundamenta nuestra solicitud de medidas de protección", ha añadido Ríos Cisnero.