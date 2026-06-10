Fiscalía francesa pide prisión para el cantante Patrick Bruel, denunciado por violación y agresiones sexuales

Archivo - Patrick Bruel - PATRICK BRUEL - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Francia ha solicitado la apertura de una investigación judicial en contra del cantante Patrick Bruel y su ingreso en prisión.

El fiscal de la República francesa pide su imputación por delitos de violación, intentos de violación, agresiones sexuales y acoso sexual en relación con nueve víctimas, cometidos entre 2010 y 2019, según ha informado Le Monde.

Los procedimientos relativos a otras trece personas que denuncian violaciones, intentos de violación, agresiones sexuales y actos de acoso sexual cometidos entre septiembre de 1992 y septiembre de 2008 también han sido "incorporados al expediente de la investigación judicial", aunque los hechos "parecen haber prescrito en esta etapa", precisa la fiscalía, que añade que esta decisión tiene como objetivo verificar si la prescripción "se ha consumado y conocer globalmente los hechos que se le imputan a Patrick Bruel".

El artista, de 67 años, ha pasado 48 horas bajo custodia policial, régimen bajo el cual fue puesto el lunes por la mañana. Fue interrogado por investigadores de la policía judicial parisina sobre actos de violencia sexual denunciados por trece mujeres, según la fiscalía de Nanterre.

Sus abogados, Céline Lasek, Fanny Colin y Christophe Ingrain, explicaron el lunes que el cantante había, "desde hace varias semanas, hecho saber que estaba a disposición de la justicia, para poder finalmente responder en el marco del procedimiento judicial, ante la autoridad competente".

Patrick Bruel, que niega el conjunto de las acusaciones, ha anunciado la cancelación de la mayor parte de la gira que debía comenzar a mediados de junio en París.