La Fundación SGAE destina 130.000 euros para incentivar la creación sinfónica en 2026

Inscripciones abiertas hasta el 27 de marzo de 2026 para edición y estrenos.

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE ha destinado 130.000 euros para incentivar la creación sinfónica en 2026 a través de su Programa General de Incentivos a la Creación Musical.

Según la entidad, este sistema de ayudas contribuye a difundir el repertorio orquestal y camerístico de las compositoras y los compositores españoles contemporáneos mediante el apoyo al estreno de obras y a las ediciones de partituras (de obras orquestales, de cámara y otros formatos de concierto) que se hayan realizado a lo largo de 2025.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 27 de marzo de 2026 y tiene una dotación de entre 1.200 euros y 200 euros según el tipo de obra.

Asimismo, la Fundación SGAE renueva el acuerdo con la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS) para la concesión de Incentivos para Obras por Encargo con el objetivo de estimular y apoyar la creatividad de los autores y las autoras asociadas a SGAE.

Esta iniciativa constituye una acción paralela a los encargos realizados por las orquestas españolas con el propósito de incrementar el repertorio sinfónico español contemporáneo. El plazo de inscripción para las obras por encargo concluye el 17 de febrero de 2026. Este programa cuenta con más de 30 orquestas de todo el territorio español asociadas y cada encargo tiene una dotación de 6.000 euros.

Desde su puesta en marcha en 2006, se han otorgado una media de 150 incentivos al año y han apoyado en su labor como compositores a autores y autoras como Tomás Marco, Alberto Posadas, Teresa Catalán, Marisa Manchado, Jesús Torres, David del Puerto, Jesús Rueda o Gabriel Erkoreka, entre otros.