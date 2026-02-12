Fundación SGAE homenajea en la Sala Berlanga el legado de la compositora cubana Marta Valdés

El homenaje contempla conciertos de Liuba Maria Hevia, Martirio y Raúl Rodríguez, Idania Valdés e Ivette Cepeda. Y un fragmento del documental 'Marta Valdés, soberana del tie - FUNDACIÓN SGAE

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE recordará en el mes de marzo la figura de la compositora, guitarrista e intérprete cubana Marta Valdés (1934-2024), pasado poco más de un año de su fallecimiento en La Habana a los 90 años de edad.

El homenaje tendrá lugar en la Sala Berlanga durante los días 10 y 11 de marzo. Fundación SGAE destaca a Valdés por ser una autora fundamental para entender la bohemia que condujo al movimiento filin a desarrollarse en la Cuba de los 50 y los 60. La compositora es habitualmente considerada el puente entre esta nueva generación de cantautores, más melódicos e influidos por el jazz suave y el bolero, y la Nueva Trova cubana.

El homenaje se realizará a través de conciertos de Liuba María Hevia, Martirio y Raúl Rodríguez, Idania Valdés (Buena Vista Social Club) e Ivette Cepeda, quienes repasaran algunos momentos de su vida, obra y legado con la proyección de un documental de Raúl Nogues y Juan Carlos Travieso y la presentación de un libro de Rita Abreu.

Durante la primera sesión, el martes 10 de marzo a las 18:30 horas se proyectará un fragmento del documental 'Marta Valdés. Soberana del tiempo' (2024) de Raúl Nogues y Juan Carlos Travieso. La cinta plasma la libertad creativa de la cubana, su esencia y personalidad a través de las voces de grandes compañeros como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Omara Portuondo, Ivette Cepeda o Gema Corredera.

Además, Nogues participará también en la presentación del libro 'Es letra y se canta' junto a la autora del texto, la mexicana Rita Abreu, y su editora y directora de Ediciones Cumbres, Mayda Bustamante.

Por último, la cantautora cubana Liuba María Hevia, representante de la Nueva Trova desde los 80 y una de las principales voces cubanas de su generación, cerrará la jornada con un concierto a guitarra, bajo a cargo de Arnulfo J.Guerra y Johana González al piano.

En él interpretarán cuatro canciones de Marta Valdés y tres temas de autoría propia, dedicadas a la cubana desaparecida. Posteriormente, Martirio y Raúl Rodríguez interpretarán parte del repertorio más conocido de Valdés, para finalizar con una pieza a conjunto.

El 11 de marzo, la cantante cubana Idania Valdés, integrante de Buena Vista Social Club e Ivette Cepeda pondrán el broche de oro a este homenaje con sendos conciertos. Ambas versionarán canciones de Valdés y de otros artistas como Ela O'Farril, Tania Castellanos, Portillo de la Luz, Orlando Vistel o el mexicano Vicente Garrido en su memoria.