Garbage reivindica en Madrid tres décadas de rock alternativo con una Shirley Manson magnética y combativa

Garbage durante su conciertos en las Noches del Botánico de la Universidad Complutense de Madrid. - EUROPA PRESS

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Garbage ha actuado esta noche en los Jardines del Botánico de la Universidad Complutense de Madrid con un concierto en el que la banda ha reivindicado tres décadas de rock alternativo, sofisticación sonora y estribillos de alto impacto, con una Shirley Manson comunicativa, magnética y combativa ante un público entregado pese al calor.

La formación encabezada por la vocalista escocesa y el productor Butch Vig abrió su actuación con 'No Future', seguida de 'Hold', 'Empty' y 'Paranoid', antes de recuperar algunos de los temas que cimentaron su estatus en los noventa, como 'Stupid Girl' y 'Vow'.

Garbage mantiene intacta su formación original desde 1993, liderada por la icónica Shirley Manson a la voz, junto a los guitarristas y teclistas Duke Erikson y Steve Marker -arquitectos de su característico muro de sonido industrial- y el legendario productor Butch Vig en la batería; un engranaje perfecto que en sus giras actuales refuerza el bajista Eric Avery para compactar su demoledor directo.

En Madrid, Manson agradeció al público su presencia pese al calor de la noches y se mostró muy comunicativa entre tema y tema, algo a lo que la audiencia respondió con complicidad. También tuvo palabras de agradecimiento para los fans "de verdad", tanto los que han acompañado a Garbage durante los últimos 30 años como los nuevos seguidores nacidos después.

APOYO A PEDRO SÁNCHEZ FRENTE A TRUMP

En ese diálogo con el público, la cantante felicitó a los asistentes españoles por tener "un presidente tan guapo", en referencia a Pedro Sánchez, y por haber "elegido tan bien al presidente" frente a homólogos como el estadounidense Donald Trump. También lanzó mensajes contra la corrupción, afirmando que "robar es obsceno", y defendió la necesidad de luchar contra ella.

Garbage desplegó en Madrid una fórmula reconocible, construida sobre guitarras post grunge, tecnología opulenta y melodías pegadizas, con canciones como 'Right Between The Eyes', 'No Horses', 'It's All Over But The Crying', 'Have We Met (The Void)' y 'Control'.

Manson mantuvo todo el encanto y parte de la esencia de sus inicios, moviéndose arriba y abajo del escenario con una presencia escénica de magia oscura y al mismo tiempo deslumbrante. Su papel sigue siendo uno de los ejes de una banda que combina accesibilidad, tensión eléctrica y sofisticación en las formas.

La cantante también introdujo una visión a favor de los animales y recordó a los caballos de su escocia Escocia, en una noche en la que el grupo interpretó 'No Horses' y mantuvo ese pulso entre mensaje, actitud y densidad sonora que ha acompañado buena parte de su trayectoria.

HOMENAJE A 'THE CURE'

En el tramo central y final del concierto sonaron temas como 'Chinese Fire Horse', 'Boys Wanna Fight', 'Cherry Lips', 'Grow Up' y 'Push It', antes de encarar una recta final en la que también figuraron 'The Day That I Met God', 'Special' y 'Only Happy'.

La banda incluyó además una versión de 'Love Song', de The Cure, en esta décima edición de Las Noches del Botánico, sumando un guiño reconocible a otro de los grandes imaginarios del rock alternativo y oscuro que dialoga con la propia identidad de Garbage.

Tres décadas después de discos como 'Garbage', 'Version 2.0' o 'Beautiful Garbage', el grupo mantiene viva una propuesta que no se limita a la nostalgia, sino que sigue conectando pasado y presente con trabajos recientes como 'Let All That We Imagine Be the Light', publicado este 2025.

En los Jardines del Botánico de la Complutense, Garbage volvió a demostrar que su mezcla de crudeza, brillo pop, electrónica, guitarras y teatralidad conserva pegada, con Manson brindando con whisky con todo el público --hubo 'sold out' pese al domingo resacoso de las fiestas del Orgullo madrileños-- y ejerciendo de maestra de ceremonias de una noche marcada por la energía, la complicidad y la personalidad intacta de una banda referencial.