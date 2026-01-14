GenAIe nace para analizar el impacto de la IA en los derechos de los artistas, la creación y el ecosistema del sector

Presentación de GenAIe - EUROPA PRESS

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Entidad de Gestión de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes de la Música (AIE) ha presentado este miércoles GenAIe, una nueva unidad dedicada al análisis del impacto de la inteligencia artificial en la creación musical, los derechos de los artistas y el ecosistema profesional del sector.

"La IA no debe eliminar la necesidad de músicos creativos. Debe ampliar nuestra capacidad de entender la música y prepararnos para un futuro digital y de transformación", ha señalado el presidente de AIE, Luis Cobos.

Para el músico, en el mundo actual la Inteligencia Artificial "se ha convertido en una herramienta indispensable para las empresas que buscan innovar en sus procesos".

Cobos ha explicado que la música "es creatividad y también datos" y ha añadido que actualmente se distribuye, produce y consume "con múltiples datos".

"La pregunta no es si usar la IA, sino cómo usarla bien. La música digital genera enormes cantidades de información que requiere un análisis eficiente", ha manifestado.

Por ello, el presidente de la AIE ha defendido que la Inteligencia Artificial sea "una herramienta que apoye a los músicos e intérpretes pero no para sustituir su creatividad" ya que, en sus palabras, la tecnología "debe respetar el proceso creativo y aportar un valor real". "Hay que garantizar que la creatividad siga siendo humana", ha sentenciado.

Por su parte, y el vicepresidente ejecutivo y CEO de la entidad, José Luis Sevillano, ha calificado la presentación de GenAIe de "hito" para la música en España.

"Es un espacio de análisis reflexión y divulgación. Nuestro foco principal es claro, proteger y poner en valor la creatividad humana en el ámbito musical", ha apuntado.

Sevillano, que ha reconocido que la relación entre la música y la Inteligencia Artificial es "un fenómeno complejo", considera que la tecnología puede ser un aliado "formidable" si se entiende cómo funciona y ha detallado que GenAIe se basa en cuatro ejes de actuación: la monitorización para seguir de cerca los avances de la industria; la generación del conocimiento accesible; cómo hacer llegar la divulgación a los creadores y a los decisores políticos y la sociedad civil; y crear un espacio de conocimiento de presencia pública.

El acto ha reunido a expertos en tecnología, derecho, mercado musical y creatividad y ha incluido una demostración de creación musical con IA a cargo del colectivo Chanela Clicka, así como la mesa redonda 'IA y Música: revolución o evolución', moderada por Jaime García Cantero.