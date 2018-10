La gira 40 aniversario de Bauhaus pasará por Madrid y Barcelona

Actualizado 01/08/2018 11:00:32 CET

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Peter Murphy ha pasado buena parte de esta década manteniendo vivo el espíritu de Bauhaus y, ahora, después de una serie de conciertos con otro miembro fundador, David J, la pareja ha decidido reunirse oficialmente para celebrar el 40 aniversario de la banda con una gira mundial.

Así las cosas, vocalista y bajista se embarcan en The Ruby Celebration Tour, en el que tocarán su aclamado y recordado disco de debut, In the flat field (1980)), esencial en el rock gótico de los ochenta, sin olvidarse de algunos otros clásicos como Bela Lugosi's Dead.

La gira arrancará el 18 de octubre en Nueva Zelanda y tras pasar por Australia entrará en Europa por Rusia. Los conciertos en España tendrán lguar en Madrid (18 de noviembre, La Riviera) y Barcelona (19 de noviembre, Razzmatazz). La última fecha confirmada será el 15 de diciembre en Grecia.