Girando Por Salas abre este miércoles la votación popular de su edición #GPS17 para que el público seleccione artistas

Archivo - El grupo musical Biznaga durante una actuación en la Sala La Riviera, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El circuito estatal Girando Por Salas (GPS) abre este miércoles 14 de octubre el periodo de votación popular de su edición #GPS17, un proceso que permanecerá activo hasta el próximo 21 de octubre y que permitirá al público participar en la selección de sus artistas y grupos favoritos.

En paralelo, la iniciativa --financiada por la Dirección General de Artes Escénicas y Música (DGAEM) del Ministerio de Cultura y gestionada por la Federación de la Música de España, Es_Música-- mantiene abierto el plazo de inscripción para que las salas privadas de música en directo de todo el país puedan postularse para acoger los conciertos de este ciclo, una convocatoria que finalizará el viernes 30 de octubre.

Respecto a la participación del público en la selección de los artistas, la organización ha detallado que cada usuario registrado gratuitamente en la plataforma podrá votar por hasta diez bandas y las 20 propuestas con mayor respaldo "recibirán un voto adicional que se sumará a la valoración del jurado".

Con esto, la entidad garantiza que se revisarán posibles irregularidades para descontar "votos fraudulentos" --los generados mediantes robots, direcciones de correo falsas u otros procedimientos--.

Después, el anuncio oficial de los 30 grupos y solistas seleccionados se realizará el martes 3 de noviembre.

Por otro lado, las salas interesadas en albergar las actuaciones del circuito, la convocatoria está dirigida a espacios privados o de gestión privada que cuenten con una programación estable y con las condiciones técnicas necesarias para el desarrollo profesional de conciertos.

Asimismo, el programa exige como requisito indispensable que los espacios dispongan de un seguro de responsabilidad civil en vigor y de la correspondiente licencia o autorización municipal para la celebración de conciertos.