HDC Rockin' Fest 2018: Cultura custom en Leganés con motor y rock n roll

Actualizado 21/08/2018 14:03:26 CET

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los amantes del motor y rock and roll, las mejores motos, los conciertos y los coches tienen una cita en Leganés. Porque los días 14, 15 y 16 de septiembre será imposible no escuchar el furioso rugir de los motores en la localidad madrileña.

Concretamente el de las Harley Davidson en el recinto ferial de la Fortuna de Leganés, que durante tres días acogerá el festival HDC Rockin' Fest, donde miles de personas venidas desde todos los lugares de España acuden año tras año a este encuentro que huele a gasolina.

El festival repite por segunda vez consecutiva pero, en esta ocasión, trae novedades. Porque a las motos, coches clásicos, camiones, los concursos de constructores, ruta, el market, la zona de Food Truck o las áreas infantiles se les suman muchos más conciertos repartidos en dos escenarios.

La música será un pilar fundamental del HDC Rockin' Fest 2018 -que en su pasada edición congregó a más de 10.000 personas- con sesiones vermut y conciertos en directo durante los tres días a cargo de más de 15 bandas nacionales e internacionales de primera línea.

Se trata de Arizona Baby, Travellin' Brothers, The Soul Jacket, The Milkyway Express, Los Vólidos, Doghouse Sam & His Magnatones, The Fuzillis, Marcos Sendarrubias, The Del Prince, Kike Jambalaya, Troupers Swing Band, Anita O'Night & The Mercury Trio, Sra Robinson, Desvariados, Los Tikis del Ritmo y Reverendo & The New Preachers Boys.

La entrada a este festín familiar de motor y música Rock'n'roll-R&B-Surf es gratuita y para todas las edades.