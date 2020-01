La hermana de John Lennon escribe sus memorias: "Yoko Ono controlaba su vida y él se lo permitía"

Actualizado 28/01/2020 15:49:55 CET

La hermana de John Lennon, Julia Baird, presenta sus memorias, 'Imagine this'

La hermana de John Lennon, Julia Baird, presenta sus memorias, 'Imagine this' - EUROPA PRESS

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Julia Baird, hermana de John Lennon, ha publicado en español sus memorias 'Imagine this' (Teófilo Edicións) en las que cuenta sus vivencias desde la infancia con el músico --hermano por parte de la misma madre, Julia Lennon-- y también los momentos posteriores en los que el 'beatle' ya había alcanzado la fama.

Uno de ellos ocupa la relación que tenía con la que fuera esposa del músico, Yoko Ono, de la que Baird habla en varios momentos, como el de las conversaciones telefónicas que intentaba tener con su hermano y no podía. "Me parecía que ella estaba controlando su vida e igualmente él parecía que se lo estaba permitiendo", según recoge Europa Press de fragmentos de su libro.

"Cuando John me llamaba, yo siempre estaba allí. Cuando yo lo llamaba, sin embargo, no siempre podía hablar con él. Yoko contestaba a menudo. Y según fue pasando el tiempo y las llamadas de John pararon, nos resultaba imposible localizarlo. De hecho, me preguntaba, ¿John cogía alguna vez el teléfono en su propia casa o Yoko se paseaba con él en el bolsillo?", se pregunta Baird.

La hermana del músico insiste en este episodio para remarcar cómo John "se estaba separando", aunque con la distancia se ha dado cuenta de que la influencia de Yoko fue muy grande. "Nos pareció que era él el que se estaba separando, pero ahora no estoy tan segura. Después de una serie de llamadas y cartas en 1975, Jackie --otra hermana-- y yo habíamos sido olvidadas de un plumazo", lamenta en el texto.

El último pasaje del libro en el que se habla de Yoko Ono es el de la herencia de la casa de Liverpool del artista, que "se había convertido en un símbolo del reconocimiento" por parte de John Lennon de que Jackie y la propia Julia eran sus hermanas. "El abogado de Yoko me dijo que la casa era suya y que podía hacer con ella lo que quisiera, y que eso es lo que había hecho", recuerda.

"Sin embargo, también dijo que si Jackie y yo necesitábamos ayuda, Yoko podía estar dispuesta a ayudarnos. Respondí que no le estaba pidiendo dinero a Yoko. Solo quería el valor de la casa, porque era un símbolo. No supe nada más", lamenta la autora en su libro.

Durante la presentación del libro en Madrid, acompañada por Javier Gurruchaga, Baird ha explicado el origen del libro, un documental emitido por la BBC sobre John Lennon en los que se contaban "detalles que nunca habían sucedido". "Llamé al productor y le dije que ese documental era pura fantasía, pero no me creyó y me colgó", ha criticado.

PROTEGER A UNA GENERACIÓN

Es por ello que se dirigió al día siguiente al editor del periódico más importante de Liverpool y le ofreció la versión de su historia. "Sabía que después del documental todo el mundo iba a comentarlo en el instituto de mis hijos y lo único que quería al dar esta versión es la de proteger a la segunda generación", ha defendido.

De hecho, Baird ha establecido una comparativa con el caso de los Lennon --que también perdieron jóvenes a su madre-- y la familia Real británica. "Cuando veo lo que acaba de pasar con Harry no es que quiera compararnos con la realeza, pero sí compartimos el drama de perder a una madre en público y es algo duro de llevar", ha lamentado.

A lo largo de este libro, escrito totalmente "alejada de la pasión" --"solo me he permitido el lujo de expresar una emoción o algo personal en una parte del libro, pero no diré cual", ha dicho--, Baird no evita algunos episodios difíciles tanto para ella como para su hermano.

PAUL LA MÚSICA, JOHN LA POESÍA

"John me llamó (...) y quería saber si hablaba a los niños de él. Sí, conocían al tío John. Se disculpó una y otra vez por no haber estado en contacto y que su vida iba por buen camino otra vez. Se había vuelto loco por el alcohol y las drogas, me dijo, pero había dejado la locura atrás", señala en otro pasaje del libro.

En cualquier caso, Baird ha querido dejar clara su admiración por el exBeatle, de quien ha dicho que si se quiere conocer su vida, "solo hace falta fijarse en las letras de las canciones después de 'Love me do'". "John fue un poeta que puso letra a la música de Paul McCartney", ha concluido.