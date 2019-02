Hombres G regresan rockeros, desafiantes y chulos con su nuevo single: Con los brazos en cruz

Actualizado 22/02/2019 11:44:34 CET

MADRID, 22 Feb. (EDIZIONES) -

Tras nueve años sin editar disco de estudio, Hombres G rompen su silencio con Resurreción, un regreso en forma de álbum que se materializará el próximo 15 de marzo.

Con los brazos en cruz es el título del primer single de adelanto, que puede escuchar desde este viernes 22 de febrero en todas las plataformas de música en streaming.

Este nuevo tema está inundado de energía y seguridad y trata el amor desde su perspectiva más golfa. Y sobre un riff rockero, David Summers canta: "Yo soy más chulo que nadie, no me dejo acojonar"

"Me echan de todos los bares, me cago en su puta madre, no me dejan saltar", remata en otro momento de esta canción guitarrera que trae de vuelta a Hombres G tras casi una década.