Un homenaje a Lorca, Dani Martín o Maluma, acompañarán a Shakira en su último concierto el 12 de octubre en Madrid

La cantante Shakira actúa durante el primer concierto de su residencia en España, en el Estadio Shakira en el recinto Iberdrola Music, a 18 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista Shakira ha anunciado un nuevo concierto en Madrid, que sería en principio el último de su residencia europea 'Las mujeres ya no lloran' y que tendrá lugar el próximo 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad. La acompañarán en el escenario Dani Martín o el colombiano Maluma y, además, habrá un homenaje a Federico García Lorca para conmemorar los 90 años de su asesinato.

Shakira también ha invitado para esta nueva fecha a Beéle y desde la promotora, Live Nation, han asegurado que en los próximos días confirmarán "alguna sorpresa más".

"El día 12 se van a celebrar muchas cosas. Primero, nos sumaremos a lo que es el Día de la Hispanidad, pero nosotros lo celebraremos desde el día de la latinidad, con el que todos los latinos que viven aquí o del mundo pueden ver en Madrid lo que significa sentirnos orgullosos de nuestras raíces", ha dicho el presidente de la promotora, Pino Sagliocco, este martes.

Sagliocco ha asegurado que hacer 4 conciertos consecutivos --el 9, 10, 11 y 12 de octubre-- es "extremadamente difícil", pero ante la demanda y recibimiento del público en Madrid, Shakira ha accedido a hacerlo. "Al final la loba, como siempre, se ha tirado al ruedo. Ha dicho que sí y ha decidido que iba a hacer un sacrificio y hacer 4 días seguidos", ha explicado el presidente.

También habrá espacio para homenajear a Federico García Lorca con motivo del 90 aniversario de su asesinato, ha explicado Sagliocco, y será a través de los conciertos del 30 aniversario de Omega, Lagartija Nick, Kiki Morente o Israel Fernández, que recalarán en uno de los escenarios secundarios que hay en el recinto antes del concierto de la colombiana.

"García Lorca es la persona que ha inspirado al mundo, nos ha hecho mejores y ha sido uno de los grandes poetas que nos ha hecho sentir. Es el poeta que más nos ha enamorado y más nos ha hecho sentir lo que es la pertenencia a la raíz en la comunidad. Es la comunidad flamenca, la gitana, la que ha dado mucho más y ha puesto en valor los poemas de nuestro querido García Lorca", ha añadido.

Los 12 conciertos arrancaron el pasado 18 de septiembre y estaba previsto que acabasen el 11 de octubre, aunque tras el anuncio, la colombiana prolongará un día más su estancia en el Estadio Shakira que se ha levantado en el distrito de Villaverde de la capital.

Estos primeros días han pasado por el Macondo Park, el recinto creado para la residencia europea, desde Alejandro Sanz a Laura Pausini, pasando por Manuel Turizo o Dua Lipa, que se sumó al octavo concierto de la colombiana para cantar la canción 'Antología'.