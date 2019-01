Ilegales, Burning, Tarque, Sex Museum, Los Deltonos, Ana Popovic y Nikki Hill, en el primer Rock in Town de Avilés

ROCK IN TOWN

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Del 22 al 24 de marzo la ciudad asturiana de Avilés acogerá en diferentes emplazamientos la primera edición del nuevo festival Rock in Town.

El cartel lo conforman Nikki Hill, Ilegales, Ana Popovic, Tarque, Kim Lenz, Burning, Los Deltonos, Sex Museum, Nat Simons, The Soul Jacket, Igor Paskual, Pájaro, Levi Parham & Them Tulsa Boys, The Nap, Mad Rovers, Transtornados, Winchester y Green Desert Waters.

Habrá también exposiciones sobre David Bowie y coches retro, una barbería clásica, desfile de moda pin-up, presentaciones de libros y coloquios. Toda la información y las entradas está en www.rockintown.es.

"Durante un fin de semana completo, este evento buscará acercar a los asistentes al estilo y cultura del rock a través de la música en directo y de actividades complementarias que se desarrollarán en distintos enclaves de la ciudad, como el Parque de Las Meanas, La Antigua Pescadería, El Palacio de Valdecarnaza o distintos locales de hostelería de la villa avilesina", explica la organización en comunicado recogido por Europa Press.