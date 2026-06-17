Joan Cerveró, nuevo director del Centro Nacional de Difusión Musical - ALFREDO J. LLORENS

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) ha anunciado este miércoles el nombramiento de Joan Cerveró como nuevo director del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM). Se incorporará al cargo el próximo 2 de octubre.

La designación se ha realizado tras un proceso de selección al que han concurrido 33 candidaturas, según explica el Ministerio de Cultura en un comunicado.

Este órgano asesor del INAEM seleccionó las candidaturas finalistas, recibiendo la de Joan Cerveró el respaldo unánime de todos sus miembros.

Así, el Consejo Artístico ha destacado del proyecto presentado por Cerveró "su visión plural de la música española, entendida como un patrimonio diverso que abarca tradición, creación contemporánea y otros géneros específicamente vinculados a la cultura" española.

"Su apuesta defiende un equilibrio necesario entre la música histórica y la actual, integrándolas como partes de un mismo legado vivo. Desde este punto de partida reivindica el papel de la cultura musical española en el contexto global y su presencia en todo el territorio, pero también como tarjeta de presentación en otros países", dice Cultura.

El proyecto de Cerveró, asimismo, tiene el objetivo de "mantener y mejorar la calidad, sostenibilidad y transparencia en la programación".

"Buscará atender a los repertorios más especializados sin descuidar los genéros y estilos mayoritarios, y concebirá la música como un espacio de unión, formación, conocimiento y disfrute compartido", termina Cultura.

El nuevo director del CNDM, que asumirá su cargo el próximo 2 de octubre, ha ocupado diferentes responsabilidades en instituciones como la Orquesta Sinfónica de Valencia (OSV), donde fue gerente durante casi 20 años, y el Ballet de los Teatros de la Generalitat (BTGV), del que fue director musical entre 2004 y 2014.

En esta etapa dirigió ballets clásicos y contemporáneos, y colaboró con compañías como el Ballet Nacional de España y coreógrafos como Jirí Kylián, Nacho Duato, Goyo Montero, Patrick de Bana, Thierry Malandain, Ohad Naharin y José Carlos Martínez. Cerveró también estuvo vinculado a los primeros años del ciclo Series 20/21 del Centro Nacional de Difusión Musical, programa que dirigió entre 2011 y 2013.

Ha dirigido 19 ediciones del Festival Internacional de Música Contemporánea ENSEMS, así como el Festival Moderna de Música -en colaboración con el Palau de la Música de Valencia- desde 2012 hasta la actualidad.