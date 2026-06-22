Kase. O publica 'Camisa de fuerza' tras 10 años: "Si eres facha te jodes y no puedes escuchar rap"

Archivo - El rapero y productor Kase. O durante su actuación en el primer día del festival 'O son do Camiño', en el Monte do Gozo, a 16 de junio de 2022, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia, (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo
MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El rapero Javier Ibarra, conocido como Kase. O, que ha publicado 'Camisa de Fuerza' tras 10 años de su último LP, ha opinado sobre la conversación actual de raperos que defienden partidos de derecha, asegurando que quien sea "facha" no puede escuchar este género.
"Si eres facha te jodes y no puedes escuchar rap. Todo no se puede en la vida. El rap es un movimiento obviamente antirracista --porque todos nuestros ídolos son racializados--. Entonces si eres racista no puedes escuchar rap, no pasa nada", ha contestado Kase. O a Europa Press en un encuentro con los medios.
Aún así, ha asegurado que se puede "criticar a la izquierda" y no defender ideas fascistas. "La gente no sé por qué se mete... Es de tener poca personalidad defender ideas políticas de un partido político cuando puedes decir lo que quieras sin tener que defender unas siglas. Básicamente eso es lo que tengo que decir: si eres fascista no puedes escuchar rap, prohibido, no te dejamos. Deja de ser fascista y vente al rap, pero todo no se puede", ha añadido.
Así, ha dicho que en 40 años de carrera, él no se imaginaba que iba a ver "raperos de derechas" y ha añadido que no hay ni debate". "No sé si está politizado el rap, he estado encerrado haciendo mis movidas (...) No hay debate, no creía que lo iba a ver en 40 años que llevo en el rap. Y aún así, respeto a todo el mundo, que no hace falta pegarnos de hostias ni nada", ha zanjado.
Después de su último trabajo largo, 'El círculo', Kase. O publica 'Camisa de Fuerza', un título con el que buscaba tener un "pasaporte" para poder decir "más locuras" y una oda a la libertad de expresión y creación sin prejuicios.
"Se me han alargado los proyectos. Estaba esperando a tener cosas que decir también, que pasaran cosas en el mundo, que me pasaran cosas a mí, pero no había perdido fe en lo que es el mundo del LP, del 'long play', no había perdido fe", ha explicado.
En ese sentido, el artista ha añadido que en su anterior trabajo miró hacia su mundo interno y en 'Camisa de Fuerza' ha dejado "usado" a Kase. O, que es más "valiente" que Javier Ibarra.
"Kase. O es más valiente que Javier Ibarra, tiene más fuerza, más poder. El otro tiene más debilidades y es más humano. Aquí digamos que es Javier Ibarra usando a Kase. O para decir ciertas cosas que igual no se atreve", ha apuntado.