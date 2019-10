Kiko Veneno, dentro de un 600: "Me crié en Andalucía pero todos los veranos iba a Cataluña y eso me parecía fabuloso"

Actualizado 15/10/2019 12:49:21 CET

Kiko Veneno es el protagonista del nuevo episodio de Autoentrevistas, el programa de YouTube comandado por el periodista Jorge Todolí, quien ha recibido a bordo de su pequeño coche 600 a todo tipo de invitados de la vida pública española.

El músico catalán -José María López Sanfeliu, Figueras, 1952- charla distendido con el periodista en este nuevo episodio, que estrenamos en exclusiva en Europa Press, y recuerda cómo en su juventud robó el 600 de su padre para irse "por ahí" con su primo y no se "mataron de milagro" despeñándose por un canal.

"España tenía que hacer un gran reconocimiento al 600 porque cambió la vida del país en los años sesenta. Era muy pequeñito, pero increíblemente se metían familias enteras, matrimonios con seis hijos. Era un coche estable", plantea.

En un momento del paseo circulando por las calles de Madrid, pasan con el coche por el famoso bar Iberia de la plaza San Bernardo, que "ha salvado muchas vidas" al estar siempre abierto y ser popular entre los taxistas. "Cuando estabas por la noche todo borracho por Malasaña, te daban de comer una tortilla de patatas y te salvaba la vida", recuerda divertido.

También comparte Kiko Veneno recuerdos sobre Camarón, de quien destaca su "dulcura" al hablar, al tiempo que relata cómo conoció a Raimundo Amador y la cambió la vida. Y mientras hablan, ponen una cinta de casete con la música del propio Kiko, quien se pregunta dónde tiene los altavoces este icónico vehículo.

"Me di cuenta muy joven de la importancia de la poesía, del misterio de las palabras y la comunicación. y eso es muy bonito. Es que pienso que la vida es poesía y por eso tampoco me cuesta mucho trabajo encontrarla", reflexiona en otro punto de la conversación que versa sobre su inspiración para crear canciones.

CATALUÑA

La entrevista fue grabada antes de conocerse la sentencia del 'procés' de Cataluña, pero Kiko, en su condición de catalán emigrado a Andalucía, tiene una opinión al respecto de la convivencia entre todos los españoles, con sus similitudes y peculiaridades.

"Queremos pertenecer a un país, nos sentimos orgullosos de nuestro país. Yo que me he criado entre Cataluña y Andalucía. Me crié en Andalucía pero todos los veranos iba a Cataluña, donde hablaban otro idioma y comían otras cosas y eso me parecía fabuloso", remarca.

Y continúa: "Me parecía una riqueza. Después descubrí el País Vasco, La Mancha, Valencia, Mallorca... Tenemos una suerte increíble de tener una variedad de idiomas, de comidas, de países, de situaciones, de paisanaje".

Kiko Veneno está ya este otoño presentando su más reciente disco, 'Sombrero roto', editado la pasasa primavera. Todas las fechas se pueden consultar en www.kikoveneno.net.