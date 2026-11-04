León XIV recibe a Bob Dylan en el Vaticano y le regala un rosario

El papa León XIV recibe al Sr. Bob Dylan en una audiencia privada en el Vaticano - VATICAN MEDIA / Zuma Press / Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha recibido este miércoles al músico Bob Dylan en el Vaticano. El Santo Padre le ha regalado un rosario, mientras que Dylan le regaló a su vez su autobiografía 'Chronicles: Volume One'.

El encuentro entre el papa León y Dylan -que llevaba una sudadera negra con capucha- fue breve y se limitó a unos saludos y a unas cuantas palabras amenas, según ha detallado Vatican News.

Dylan, que recibió el premio Nobel de Literatura en 2017, se encuentra actualmente de gira por Italia con una parada en Roma. Además, el tour 'Rough and Rowdy Ways' le llevará por Milán y Bolonia.

León XIV ya había citado en julio de 2026 algunas de sus letras en el prólogo del libro 'Desarmados y desarmando: la paz es un don'. Entonces, el Papa usó una frase del poeta estadounidense para lanzar una advertencia contra el rearme mundial y las armas nucleares.

"Te odio porque eres obra del hombre, propiedad del hombre y manejada por el hombre", citó el Pontífice de la canción protesta 'Go Away You Bomb', compuesta por el artista en 1963, en pleno apogeo de las tensiones de la Guerra Fría.

Se trata de una pieza única, ya que la canción nunca se grabó oficialmente ni se incluyó en ningún álbum musical, y el manuscrito original permaneció inédito hasta su descubrimiento en 2013, detalla Vatican News.