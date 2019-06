Liam Gallagher, a guitarrazos y revanchista en su nuevo single: Shockwave

Actualizado 07/06/2019 12:13:13 CET

MADRID, 7 Jun. (EDIZIONES) -

Dos años después de su debut como solista con As you were (2017), Liam Gallagher está preparado para continuar su carrera con un próximo nuevo álbum que se titulará Why me? Why not?

El primer single oficial de este segundo trabajo en solitario del menor de los Gallagher es Shockwave y contiene tanto buenos guitarrazos como melodías que siguen recordando a sus adorados Beatles.

La letra tiene un claro tono revanchista y se dirige a alguien -¿por enésima vez su hermano Noel?- a quien llama "serpiente y comadreja", al tiempo que le echa en cara que ha perdido a "todos sus amigos". Ante este panorama, Liam se ve a sí mismo como el único que perdurará.

Tan prolífico como está desde hace un par de temporadas, Liam Gallagher regresará a España este verano para actuar en el Bilbao BBK Live y el festival de Cap Roig.