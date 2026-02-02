Loquillo suma 19 fechas a su gira 'Corazones legendarios', con la que celebra 47 años de carrera

Archivo - Loquillo actúa en el Festival Actual 24, en el Palacio de los Deportes, a 3 de enero de 2024, en Logroño, La Rioja (España). La 34ª edición del Festival Actual 2024 se celebra del 2 al 7 de enero con más de un centenar de citas culturales y con - José Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Loquillo ha sumado 19 fechas a su gira 'Corazones legendarios: Grandes clásicos en vivo', con la que celebrará sus 47 años de carrera musical.

Aunque el álbum completo, que lleva el mismo nombre, se publicó el pasado septiembre, el artista ha anunciado que pasará además por Palma de Mallorca, Murcia, Pamplona, Calahorra (La Rioja), Valladolid, Córdoba, Badajoz, Málaga, Santa Suananna (Barcelona), Jerez de la Frontera, Alicante, Alcalá de Henares, Zaragoza, Santander, Salamanca, Capla (Castellón), Almería, Granada y Tenerife.

El artista, que estará acompañado por su banda formada por Josu García, Igor Paskual, Laurent Castagnet, Alfonso Alcalá, Germán San Martín y Dani Herrero anunciará en los próximos días más fechas.