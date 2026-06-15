Lydia Rodríguez deja Presuntos Implicados por "maltrato" y "control": "No tenía libertad de expresión"

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MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vocalista Lydia Rodríguez ha anunciado su salida del grupo 'Presuntos Implicados' por "maltrato" y "control", según ha explicado en un comunicado en redes sociales.

"El control sobre mí llegó a ser tan extremo que no tenía libertad de expresión en lo absoluto, ni siquiera para hablar de lo que yo quisiera en mis redes sociales personales, arrebatándome la libertad de ser quien realmente soy. Lo más doloroso de todo esto fue la absoluta falta de compañerismo. Ellos fueron conocedores de los maltratos que sufrí y jamás me defendieron. Soporté situaciones intolerables alimentadas por el ego exagerado de los otros componentes", ha explicado.

La artista ha narrado situaciones "intolerables" como "presión estética" que la ha desgastado "psicológicamente". "Nunca olvidaré el día en que un manager de la banda me soltó una frase que me marcó: 'Cuando subas al escenario, todos te tienen que querer follar'. Cosas que hoy en día, afortunadamente, son intolerables y denunciables, y por las cuales aún no he recibido ni una sola disculpa", ha relatado.

Además, Rodríguez ha asegurado que "con la perspectiva del tiempo" y tras haber vivido esta situación en su "propia piel", entiende "perfectamente" a Sole Giménez, anterior cantante de Presuntos Implicados, así como "los motivos que la llevaron a marcharse en su día".

"Me voy con la cabeza alta y muy ilusionada por el futuro. Quiero que sepáis que esto no es un punto y final para mí: ya me estoy preparando para lanzar nueva música, un proyecto propio donde mi voz -en todos los sentidos- sí sea escuchada y donde podré reencontrarme con todos vosotros desde la libertad, la dignidad y el respeto", ha zanjado.