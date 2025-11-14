Macaco publica el disco 'Futuro Ancestral': "Conciencia, ironía y lucha social a través de la música de raíz"

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista Dani Macaco ha publicado su nuevo álbum, 'Futuro Ancestral', que presentará en los escenarios de Barcelona, Madrid, Bilbao, Zaragoza y Salt (Gerona).

"Un álbum afilado, consciente, irónico y de lucha social, que bebe de las músicas de raíz del sur del mundo para reflexionar sobre el presente", explica su oficina de management en un comunicado.

El trabajo es un cómputo de canciones de distintos géneros musicales, desde el afrobeat o la rumba flamenca hasta la chacarera, el merengue, la cumbia, la rumba catalana o el boogaloo.

Entre las influencias de este trabajo destacan proyectos musicales como el de Fela Kuti, Kae Tempest o Lola Flores, pero también estilos sonoros como las murgas, las chirigotas o los coros marineros.

Así, 'Futuro Ancestral' nace de un periodo personal y colectivo convulso. "Uno de mis refugios ha sido el humor; por supuesto, también crear, escribir, cantar, la naturaleza", confiesa el artista, que cita a Groucho Marx, Monty Python o Buenafuente como "faros de lucidez en tiempos de caos".