Madonna felicita a Rosalía por su nuevo álbum, 'Lux': "Eres una auténtica visionaria"

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La artista Madonna ha felicitado a Rosalía por su nuevo álbum, 'Lux', que se publica oficialmente este viernes, a pesar de que ya se ha filtrado en redes sociales este martes. "¡Eres una autentica visionaria!", ha escrito la estadounidense en su cuenta de Instagram.

Así, la cantante de 'Like a Prayer' le he dado las gracias a Rosalía y ha asegurado que no puede parar de "escuchar". Por su parte, la catalana le ha respondido compartiendo la historia en su cuenta y escribiendo "la reina", para referirse a Madonna.

'Lux' es el cuarto disco de Rosalía, que llega tres años después del lanzamiento de 'Motomami'. Así, el pasado 27 de octubre la cantante ya publicó el primer avance, 'Berghain', junto a Björk e Yves Tumor, tema que ya ha alcanzado más de dos millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno y ha llegado a las 23 millones de reproducciones en Spotify.

Por otro lado, este 4 de noviembre Rosalía publicaba en Spotify 'Reliquia', un segundo avance, pero una hora después fue retirada sin explicar si se trataba de un error o de una acción planeada.

En este trabajo, que se ha grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres e incluye voces de artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz y los coros de la Escolanía de Montserrat y de L'Orfeó Català, la artista explora temas como "la mística femenina, la transformación y la espiritualidad trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad".

En la imagen de la portada de 'Lux', Rosalía aparece con una especie de cofia que recuerda a la de las monjas, envuelta en una apretada tela blanca, parecida a una camisa de fuerza. Ella, abrazándose a sí misma, reposa sobre un fondo azul con los labios pintados de dorado, y encima, la palabra 'Lux'.

La artista también ha revelado los títulos de las canciones que conforman este trabajo, que ha realizado por primera vez sin miedo al fracaso, tal y como reconocía hace algunas semanas en una entrevista para el programa 'Radio Noia', de Primavera Sound.

Así, el disco está dividido en cuatro movimientos. El primero lo componen 'Sexo, Violencia y Llantas', 'Reliquia', 'Divinize', 'Porcelana' y 'Mio Cristo'. La segunda parte la completan 'Berghain', 'La Perla', 'Mundo Nuevo' y 'De Madrugá', una canción que ya adelantó durante los conciertos de su gira por 'El mal querer', su segundo disco.

El tercer movimiento del álbum se compone de 'Dios Es Un Stalker', 'La Yugular', 'Sauvignon Blanc', 'Focu 'ranni' y 'Jeanne'. Estas dos últimas solo estarán en formato físico, en los CD y vinilos que ya se pueden pre-comprar en su página web. La cuarta y última parte la cierran 'Novia Robot', también exclusiva en formato físico, 'La Rumba Del Perdón', 'Memória' y 'Magnolias'.