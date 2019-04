Marea: "Mientras en La Movida había cuatro pijos haciendo cucamonas, en Euskadi salieron bandas con un mensaje eterno"

Publicado 11/04/2019 17:07:00 CET

Marea ha presentado este jueves en la Sala El Sol de Madrid su nuevo disco, El Azogue, que verá la luz este viernes 12 de abril. En los ocho años que han estado apartados de los escenarios se han dedicado a hacer "cosas importantes de verdad, como estar con la familia", sin ningún tipo de presión a la hora de pensar en su regreso, tal y como han comentado en rueda de prensa.

"La vuelta no está premeditada, un día te juntas para tocar sin pensar en hacer un disco y ahí es donde salta la chispa. Vas juntando canciones y cuando te das cuenta ya tienes para un disco. Puede parecer un poco 'hippie' pero es así de natural", ha explicado David Díaz 'Kolibrí', guitarra y productor del disco.

La banda de Berriozar vuelve con un disco formado por diez canciones "frescas" y "puras" a través de las cuales se han dejado llevar. "Haber parado tanto tiempo te permite respirar, te renuevas y luego te dejas llevar", ha asegurado el bajista Edu Beaumont 'Piñas'.

El Azogue es el séptimo disco de la banda, cuyo título hace referencia a tres acepciones: el mercurio, el mercadeo y la inquietud. "Cuando estaba buscando título supe que iba a subir temperatura, el mercadeo y que la gente se iba a poner nerviosa", ha revelado Kutxi Romero. La portada hace alusión al concepto 'pico y pala' pero no fue su primera opción, pues la portada original "era un pozo con una soga, algo que descartaron cuando "pasó lo de Julen" y les dio "fatiga".

Como en cada uno de los discos no faltan los homenajes. Pájaros viejos es un tributo a cantaores fallecidos a los que admira Kutxi que, además, le sirve para hablar de la muerte. Otro de ellos se encuentra en Jindama, canción con la que ha querido rendir tributo a Rosendo y Robe Iniesta.

"Quería rendir pleitesía al oficio, a los compañeros y a Rosendo y Robe en particular. Robe introdujo la literatura como yo la entiendo en el rock y Rosendo es todo lo que desearía ser, llevar una carrera digna defendiendo el rock con una calidad envidiable", ha explicado Kutxi, quien continúa asegurando que estos artistas han visto pasar por delante de ellos todas las modas: "Mientras en La Movida había cuatro pijos haciendo cucamonas, en Euskadi salieron bandas eternas con un mensaje eterno, como La Polla Records o Eskorbuto, sin tanta gana de peinarse el flequillo".

GIRA DE PRESENTACIÓN

La gira comienza el próximo 1 de mayo en Cáceres y con ella recorrerán más de 40 ciudades del país. "La idea era bastante ambiciosa, queríamos hacer un bolo en cada provincia, todavía no lo hemos logrado pero nos hemos acercado bastante", ha anticipado el batería, Alen Ayerdi.

La banda ha aprovechado la ocasión para advertir sobre la reventa de entradas. "La red es una ciudad sin ley, se está permitiendo una estafa tremenda. Son actos de piratería infames y no se están poniendo medidas. Ahora que a los políticos se les llena la boca con mentiras, a ver si actúan donde tienen que actuar", ha sentenciado Alen.

La polémica ha continuado cuando les han preguntado sobre las críticas recibidas por Fito al hacerse una fotografía con Albert Rivera al término de un concierto. "Yo no me haría una foto con Rivera porque no es educado. Con Abascal tampoco, pero es que él nunca va a venir a hacerse una foto conmigo", responde Kutxi. Para Alen, el uso del político en esa foto es problema de Albert Rivera: "Fito sólo se hizo la foto con un fan".

Para finalizar han respondido a una posible nueva retirada tras este regreso. "Seguramente sea la última vez que toquemos pero también lo dijimos con el anterior disco. No estoy lanzando sentencia, ojalá dentro de tres años estemos aquí, pero lo veo difícil y más conociéndonos", ha señalado Kutxi, quien sí tiene clara una cosa: "Nadie jamás se va a subir a un escenario con el nombre de Marea que no sea uno de nosotros cinco. Si llega el día en el que uno de nosotros se retira, se acabaron los Marea, esto no es un equipo de fútbol".