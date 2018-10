Mark Knopfler publicará en noviembre nuevo álbum: Down the road wherever

Actualizado 24/09/2018 18:42:04 CET

Mark Knopfler lanzará su noveno álbum de estudio en solitario el 16 de noviembre de 2018 con su propio sello, British Grove, distribuido por Universal/Virgin EMI.

Titulado Down The Road Wherever, contiene 14 nuevos temas de Knopfler inspirados en una gran variedad de temas, incluyendo sus principios en Deptford con Dire Straits, un aficionado al fútbol perdido en una ciudad extranjera, la compulsión de un músico haciendo autostop camino a casa a través de la nieve y un hombre fuera del tiempo en su taberna habitual.

"Down The Road Wherever es una frase de One Song At A Time. Recuerdo que mi compañero Chet Atkins dijo una vez que consiguió salir de la pobreza canción a canción y se me quedó grabado. Llegas a una edad en la que ya has escrito muchas canciones. Down The Road Wherever parece ser apropiado porque es lo que siempre he hecho. Siempre he intentado hacer discos manteniendo mi propia geografía en las canciones", explica el músico en comunicado remitido a Europa Press.

Este nuevo álbum ha sido producido por Knopfler y Guy Fletcher. Knopfler ha reunido al mismo grupo de grandes músicos con los que lleva colaborando estos pasados años, añadiendo un par de caras nuevas y como siempre animándolos a que pongan su sello sin interferir en la esencia de la canción.

La banda está formada por Mark Knopfler a las guitarras, Jim Cox y Guy Fletcher a los teclados, Nigel Hitchcock al saxo y Tom Walsh a la trompeta, John McCusker al violín, Mike McGoldrick a la flauta irlandesa y flauta, Glenn Worf al bajo, Ian 'Ianto' Thomas a la batería y Danny Cummings en la percusión. Richard Bennett y Robbie McIntosh también intervienen a la guitarra y Trevor Mires al trombón. Imelda May, Kris Drever, Lance Ellington, Beverley Skeete y Katie Kissoon hacen los coros.

Todos los temas son composiciones de Mark Knopfler salvo 'Just A Boy Away From Home' donde comparte créditos junto a Rodgers y Hammerstein, puesto que en el tema se usa un fragmento de 'You'll Never Walk Alone' para acelerar la historia de un solitario fan del Liverpool vagando por las calles vacías de Newcastle de madrugada.

Down The Road Wherever estará disponible en formato digital, CD (14 temas), doble vinilo (con un tema extra), CD Deluxe con dos temas extra y un lujoso box set que incluye el álbum tanto en vinilo como el CD Deluxe y un EP adicional en vinilo de 12" con 4 temas extra, una impresión en 12" de la portada del álbum y una tablatura de guitarra de una canción escogida en 12".

El primer single de adelanto, Good on you son, está ya disponible en todas las plataformas musicales habituales.