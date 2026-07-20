Más de 50 años de rock indomable: Noches del Botánico vibra con ZZ Top

El grupo estadounidense ZZ Top durante una actuación en las Noches del Botánico, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). El trío de blues rock y hard rock formado en Houston (Texas) en 1969 ha vendido más de cincuenta millones de discos y entre sus álb - Ricardo Rubio / Europa Press

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

ZZ Top, la legendaria banda estadounidense de rock sureño, blues rock y hard rock, ha hecho vibrar este lunes a un abarrotado Real Jardín Botánico Alfonso XIII, de la Universidad Complutense de Madrid, firmando uno de los directos más enérgicos y multitudinarios de la décima edición de las Noches del Botánico.

En esta ocasión, dentro de su aclamada gira europea 'The Big One!', la formación llegaba a Madrid con el cartel de 'entradas agotadas' desde hace meses, un lleno histórico para un concierto que representa el ecuador de la 'minigira' de seis fechas que el grupo está ofreciendo este verano en España.

Este lunes, sobre el escenario madrileño, la banda ha demostrado por qué sigue siendo uno de los máximos exponentes del rock sureño desde su fundación en Houston (Texas, Estados Unidos) en 1969, con aquel legendario trío formado originariamente por Billy Gibbons, Frank Beard y Dusty Hill.

De aquella formación, esta noche el público ha podido disfrutar del guitarrista y vocalista Gibbons, acompañado por el bajista Elwood Francis, quien asumió el puesto tras el fallecimiento de Hill en 2021. El batería Frank Beard también ha tenido que ser sustituido por problemas de salud, como ha ocurrido en sus dos anteriores conciertos en España, en Pamplona (18 de julio) y Barcelona (19 de julio).

En cualquier caso, la banda ha hecho de los riffs de hormigón, el ritmo acerado, las gafas de sol negras y las barbas largas sus cuatro señas distintivas, con un sello absolutamente reconocible a lo largo de su trayectoria de más de 50 años, en los que han logrado vender más de 50 millones de discos, consolidándose como uno de los máximos exponentes del rock sureño a nivel global.

Gran parte de estas ventas corresponden a 'Eliminator' (1983), el más icónico de los 15 álbumes publicados de estudio desde sus inicios en 1971, a los que hay que añadir siete recopilatorios, cuatro directos y más de 40 singles, sin olvidar colaboradores puntuales de la talla de John Fogerty, Dwight Yoakam, Rick Rubin o Billy Bob Thornton.

PALABRAS PARA LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL: "REYES DEL MUNDO"

Ante un público vestido en su mayoría de negro, desde jóvenes acompañando a sus padres hasta fans más veteranos, el concierto ha comenzado con unas palabras en español de Gibbons, que se ha referido a la Selección Española de Fútbol y su victoria en el Mundial ante Argentina, este domingo 19 de julio. "Reyes del mundo", ha asegurado ante los vítores de los asistentes, que han empezado a corear como si de un partido de fútbol se tratara.

Sin embargo, el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar, con 'Pressure' dando el pistoletazo de salida a un concierto en el que, durante cerca de hora y media, han repasado los grandes himnos de su discografía, canciones incombustibles que marcaron a toda una generación, como 'Gimme All Your Lovin' o 'Tube Snake Boogie', que han transformado el entorno natural de Noches del Botánico en una auténtica fiesta de rock clásico.

El repertorio también se ha nutrido de las raíces más profundas del blues que la banda ha abanderado desde Houston, con temas como o 'Brown Sugar' o 'La Grange', que ha puesto el broche de oro a una noche que ha desatado la euforia colectiva de un público que ha coreado cada uno de sus estribillos en comunión colectiva.

Los fans de ZZ Top aún podrán disfrutar del mítico trío tejano este 22 de julio en Valencia, 23 de julio en Murcia y 25 de julio en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Con este concierto, el festival madrileño afronta su recta final --concluye el próximo 31 de julio-- manteniendo intacta su apuesta, al aunar a grandes mitos de la historia musical con las nuevas tendencias globales del panorama actual.