Melendi pasará por 9 ciudades españolas para presentar su nuevo trabajo, 'Pop Rock'

Archivo - El cantante Melendi durante la quinta edición de La Velada del Año en el Estadio de La Cartuja, a 26 de julio de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). El creador de contenidos, Ibai Llanos, ha organizado la quinta Velada del Año. El Estadio La Ca - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El artista Melendi ha anunciado que pasará por 9 ciudades españolas para presentar su nuevo e inminente álbum de estudio, 'Pop Rock', que verá la luz en los próximos meses.

Concretamente, el cantante comenzará el 2 de octubre del próximo 2026 en Granada, después pasará por Murcia, Pamplona, Bilbao, Barcelona, A Coruña, Málaga, Valencia y terminará en Madrid el 22 de diciembre de ese mismo año.

El artista ha anunciado primero las fechas de la gira y después publicará el que será su duodécimo trabajo de estudio. Las entradas estarán disponibles este miércoles 17 de diciembre a partir de las 10:00 horas en melendioficial.com.

Tras 'Likes y Cicatrices' (2021) y la celebración de '20 años sin noticias' (2023), 'Pop Rock' se presenta como una nueva etapa en la carrera de Melendi, con una evolución conectar con el público a través de "letras cercanas y canciones que ya forman parte del imaginario colectivo", explican desde la discográfica Sony Music.

De hecho, la reciente gira '20 años Sin Noticias' ha impulsado la internacionalización del artista, con más de un millón de asistentes a nivel global y una presencia a ambos lados del Atlántico. En España, fue la gira de mayor, con más de 700.000 asistentes y 'sold out' en todos los recintos.

En Latinoamérica y Norteamérica, Melendi acumuló más de 300.000 asistentes en países como Argentina, México, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Perú, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Estados Unidos y Canadá, colgando el cartel de 'todo vendido' en Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, Miami, Nueva York o Toronto.