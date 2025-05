Melody, a su llegada a Málaga tras Eurovisión: "Lo primero para mí era estar con mi hijo"

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Melody, la representante española en la 69ª edición del Festival de Eurovisión, ha llegado a Málaga donde ha sido recibida con una ovación tras su paso por el certamen, que ha ganado Austria con su canción 'Wasted Love', interpretada por Johannes Pietsch, más conocido artísticamente como JJ. "Lo primero para mí era estar con mi hijo", ha afirmado.

"Me he venido para acá porque hace mucho tiempo que no estoy sin mi niño. Ya hace dos semanas y me toca. Lo primero para mí era estar con mi hijo. Estar unos días tranquilita, recuperar energía, ver a mi madre, también a mi padre, que no han podido acompañarme en el festival", ha contado la artista sevillana tras aterrizar en el aeropuerto de Málaga, entre aplausos, "bravos" y agradecimientos por su trabajo por parte de varios seguidores, que han arropado a Melody.

En declaraciones a Europa Press, la última representante de España en Eurovisión haber salido corriendo de Basilea (Suiza) --sede del certamen en 2025--. "Eso es mentira", ha firmado la cantante, para después añadir que "han dicho muchas cosas que no es verdad" y que ofrecerá una rueda de prensa.

"No os preocupéis que me sentaré con vosotros, hablaremos. Me preguntaréis. Sabéis que yo os trato siempre gloria bendita", ha remachado. Preguntada sobre si la política ha tenido algo que ver en el concurso, Melody ha respondido: "No te preocupes que te contestaré cuando hagamos la rueda de prensa".

Respecto a su paso por Eurovisión 2025, la sevillana ha insistido: "Yo valoro mi actuación. Creo que hemos hecho un trabajo muy bonito y creo que por encima de todo tiene que prevalecer el arte y la música que creo que mueve montañas". Asimismo, ha señalado que ha podido ver vídeos de los estadios y que gracias a su candidatura y a 'Esa Diva' se ha unido "más el pueblo". "Yo ya con eso me puedo dar con un acto en los dientes", ha subrayado.

La candidatura de España quedó en 24 posición de los 26 países de la final de Eurovisión. Representada por Melody y su canción 'Esa Diva', recibió un total de 37 puntos. De los jurados profesionales, España obtuvo diez puntos procedentes de Albania, cinco de Azerbaiyán, cinco de Francia y otros cinco de Malta, y dos puntos de Suecia. Además, recibió diez puntos del televoto.

ADVERTENCIA A RTVE

Las horas previas a la final de Eurovisión estuvieron marcadas por la polémica, cuando la organización del certamen advirtió a RTVE de que recibiría una multa si los comentaristas del programa, Julia Varela y Tony Aguilar, volvían a referirse al genocidio en Gaza.

Justo antes de que empezase la retransmisión de final en La 1, RTVE emitió un mensaje a favor de Palestina: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina", se indicaba en letras blancas sobre un fondo negro.

Ya el domingo, la Corporación pública anunció que va a solicitar a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival de Eurovisión, que se abra un debate sobre el televoto en el certamen para valorar si la forma en que se hace es la más adecuada y que otros países van a hacer la misma petición, al considerar que el televoto está afectado por los conflictos bélicos que se producen actualmente y que pueden hacer que la ceremonia pierda su esencia cultural.

Además, la delegación española ha pedido saber cómo se ha distribuido el voto español; es decir, cuántos votos recibió cada país en España. Ahora mismo, solo puede conocerse --tras solicitar los datos a la UER-- la cantidad de votos que ha habido y cómo se han hecho.