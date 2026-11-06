Miguel López, ganador del VI Premio SGAE de Jazz Tete Montoliu 2026 - SGAE

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Javier' ('Aka Bad Seat Ass') de Miguel López ha conquistado el VI Premio SGAE de Jazz Tete Montoliu 2026, organizado por Fundación SGAE con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en el marco de Jazz en Noviembre, programación especializada en el género con más de 25 años de historia.

"Yo también fui jurado en este premio y sé lo complicado que es decidir. Estoy muy honrado de haberlo logrado", ha comentado el autor al recibir el galardón, al tiempo que ha resaltado la "valiosa labor" que hace Fundación SGAE por la creación y la composición de jazz", además de recordar a su compañero Javier Galiana, "un culo inquieto que recorrió mundo en busca de quimeras, con el que ha compartido proyectos que se enriquecían siempre con su inquietud viajera".

La obra del madrileño se sirve del ritmo de tanguillos a 6/8 y tres tonos que se organizan según la misma simetría de los Coltrane changes. El palmarés completo de este VI Premio SGAE de Jazz Tete Montoliú 2026 incluye: 'Quimera' de Bernardo Parrilla en segundo lugar (3.000 euros); 'Grace' de Javier Moreno en tercera posición (1.500 euros), y un cuarto premio de 1.200 euros para 'Haunters of the wood' de Luis Verde, como detallan en un comunicado.