'Moulin Rouge! El Musical' llegará a España en 2027 y estrenará el nuevo Stage Gran Teatro Musical

Archivo - 14 October 2022, North Rhine-Westphalia, Cologne: The stage design of the musical "Moulin Rouge" is pictured at Cologne's Musical Dome, during the preparations for the German premiere on November 6. Photo: Thomas Banneyer/dpa - Thomas Banneyer/dpa - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La productora Stage Entertainment España estrenará en 2027 'Moulin Rouge! El Musical' en Madrid, que inaugurará el nuevo Stage Gran Teatro Musical, que se ubicará en el antiguo cine IMAX y que tendrá más de 1.500 butacas.

El espectáculo estará basado en la célebre película dirigida por Baz Luhrmann. El musical está dirigido por el ganador del Premio Tony Alex Timbers, y el libreto está escrito por el ganador del Premio Tony John Logan, mientras que la supervisión musical, orquestaciones y arreglos irá de la mano del ganador del Premio Tony Justin Levine; y coreografía de la ganadora del Premio Tony Sonya Tayeh.

"'Moulin Rouge! El Musical' es una celebración teatral de la Verdad, la Belleza, la Libertad y, sobre todo, el Amor. Es un estado de ánimo", asegura la productora.

De cara a esta producción de 'Moulin Rouge! El Musical', Stage Entertainment España busca bailarines para personajes principales, secundarios y de reparto. Todos los interesados pueden registrarse a través de la siguiente página web https://castapp.pro/auditions/918 en la que se encuentra disponible la descripción de personajes, antes del miércoles 17 de junio.

La fecha y el horario de convocatoria, así como el lugar en el que se realizarán las audiciones, serán comunicados convenientemente a los candidatos que superen la preselección previa. La primera ronda de audiciones tendrá lugar entre el 25 de junio y el 3 de julio de 2026 en Madrid.