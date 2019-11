MTV EMAs Sevilla: La exaltación definitiva de la cultura pop, desde Green Day y Liam Gallagher a Rosalía y Becky G

Publicado 03/11/2019 23:05:59 CET

SEVILLA, 3 Nov. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, David Gallardo) -

Reparto generoso de premios (muy en femenino) en la noche de este domingo en el Fibes de Sevilla en los MTV European Music Awards 2019. Sin que realmente nadie acaparara galardones, más allá de los dos importantes de Billie Eilish -ausente- como Mejor Nuevo Artista y Mejor Canción por 'Bad guy'.

Y con los premios como excusa, mucha y muy variopinta música sobre el escenario, con Rosalía cautivando en 'Di mi nombre' y saliendo a recoger encantada de la vida el premio a Mejor Colaboración por 'Con altura', su ya célebre unión con J Balvin (y el habitual El Guincho, presente como su fiel escudero).

El griterío de los 4.000 asistentes, ya de por sí insistente y atronador desde antes de empezar la gala, alcanzó con la catalana sus más altas cotas. Su ambiciosa actuación, con una original escenografía con una enorme montaña de sillas rojas y una treintena de coristas, palmeros y bailarines (mayoría de chicas, de nuevo, una constante de la velada), no fue para menos. Forofismo futbolero al grito de "¡Rosalía, Rosalía! " y ella lanzando besos al público.

Bien diferente fueron los momentos más rockeros de dos grandes clásicos, cómodos en su papel de dinosaurios reivindicándose ante la chavalada: Green Day -Mejor Grupo de Rock, con Billie Joe Armstrong gritando "¡Viva el rock!" al recoger el premio- enlatados con la emisión de 'Father of all' y 'Basket case' de su concierto previo de ayer sábado en Sevilla y Liam Gallagher -reconocido como Rock Icon- presentando in situ la nueva 'Once' y recuperando la vieja 'Wonderwall' de Oasis como fin de fiesta atemporal.

Actuaciones consistentes, impactantes y televisivas todas ellas en una gala presentada con buen brío por Becky G -quien también actuó y puso a todos a menearse sin pijama- en la que también brillaron en escena Dua Lipa, Halsey -Mejor Artista Pop y Mejor look-, Niall Horan, Mabel, Akon -de nuevo con la omnipresente Becky G-, Ava Max y los coreanos NCT 127.

ATRACÓN DE PREMIOS

A pesar de no estar presente, desató gran alboroto el premio a Mejor Artista para Shawn Mendes, parecido a cuando se anunció que Taylor Swift ganaba el Mejor Vídeo por 'Me!', su cacareada colaboración con Brandon Urie de Panic! at the disco.

El imparable crecimiento del k-pop en la cultura popular se escenificó tanto con la presencia de NCT 127 como por la distinción como Mejor Directo para los también surcoreanos BTS, también reconocidos en esta velada por tener los mejores fans.

Por estilos, el resto de premios fueron para Nicki Minaj (Mejor Hip Hop), Martin Garrix (Mejor Electrónica) y FKA Twigs (Mejor Alternativa). Ava Max, por su parte, fue escogida como 'Mejor Push', algo así como artista en alza, mientras que el concierto de Muse en Bilbao en 2018 queda para la posteridad como Mejor MTV World Stage.

En el apartado estrictamente local, Lola Índigo fue escogida por los fans - que son quienes votan estos premios- como Mejor Artista Española, imponiéndose a Amaral, Carolina Durante, Anni B Sweet y Beret.

Mucho galardón, temperatura sofocante en Fibes y marabunta de celebridades, en definitiva. Con Cristiano Ronaldo desatando la locura a su paso, en esta ocasión acompañando a su pareja, Georgina Rodríguez, encargada de entregar un premio, igual que los actores Paz Vega y Terry Crews, y las modelos Joan Smalls, Doutzen Kroes.

Una producción frenética, colorista y apabullante, pensada como es lógico para la televisión, pero que adquiere en vivo una dimensión decididamente monumental. La exaltación definitiva de la cultura pop, MTV en su máxima expresión.