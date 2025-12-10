Músicos, escritores y representantes de la cultura despiden a Robe: "Nos dejas canciones a las que aferrarnos"

Archivo - Robe Iniesta en la rueda de prensa de despedida de Extremoduro - RICARDO RUBIO - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Músicos, escritores y representantes de la cultura española se han despedido del cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de la banda de rock Extremoduro, fallecido este miércoles a los 63 años.

"Buen viaje también al maestro Robe, gracias por ese puñado de canciones que nos dejas a las que aferrarnos para que la vida y el camino sean un poco más leves. Cada vez que toque esta canción me voy a acordar de todo lo que me diste sin pedir nada a cambio", ha recordado el grupo Alcalá Norte en su cuenta de 'X', haciendo referencia a su canción 'Calle elfo', en la que homenajean a la de Extremoduro 'Dulce introducción al caos'.

La banda Sidecars también ha lamentado la pérdida de Robe, un día después de la muerte del músico Jorge Martínez, líder de la banda Ilegales. "No puede ser. También perdemos a Robe, el rock de nuestro país está completamente de luto. Buen viaje maestro, nos dejas unas canciones inigualables".

Uno de sus compañeros, Lorenzo González, ha comentado en X: "Hoy, con el corazón roto, sólo quiero darte las gracias por el sueño de haberte conocido. Las lágrimas que empañan esta profunda tristeza no borrarán nunca tu recuerdo. Mi familia y yo te echaremos tanto de menos... Hasta siempre, siempre, siempre, querido Robe".

La cantante y compositora Rozalén ha despedido Robe, a través de una publicación en Instagram donde ha compartido una imagen del artista y el estribillo de 'Si te vas': "Si te vas, me quedo en esta calle sin salida". "Así me siento. Qué días más tristes", ha confesado.

También El Kanka ha despedido al extremeño haciendo referencia a un icónico verso de la canción 'La vereda de la puerta de atrás', en la que Robe cantaba que quería que le enterrasen "con la picha por fuera para que se la coma un ratón". "Esta sí que no me la esperaba. Qué despertar más triste Robe. Gracias por tu música, ojalá te entierren 'con la picha por fuera'. Hasta siempre", ha apuntado El Kanka.

La banda de rock indie Viva Suecia ha indicado: "Te llegó la muerte traicionera, Robe. Gracias por absolutamente todo. Descansa en paz, maestro, y que te entierren con la picha por fuera pa que se la coma un ratón".

Igualmente, el grupo Niña Polaca ha compartido uno de sus versos con un "hasta siempre Robe": "Para algunos vivir es galopar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. Yo más humilde soy y solo quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo, me transporte mecido hasta el siguiente".

Además, la banda Veintiuno ha agregado en su cuenta de la red social X: "Y si fuera su vida una escalera se la pasó entera buscando el siguiente escalón".

"No es consuelo, pero al menos llegué a tiempo de rendirle el merecido homenaje en las citas de 'Afanes sin provecho'. Gracias, Robe, por todo el tiempo perdido", ha expresado el escritor Lorenzo Silva.

El rapero Piezas ha lamentado la "triste noticia" de la muerte de Robe, una "parte enorme" de lo que para él es la música en España. "Bueno, más que de este país, de mi vida entera. Un compositor mayúsculo, atemporal, universal y profundamente admirable. Desde los 9 años hasta los 39. Gracias Robe", ha añadido.

Luis Cepeda, cantante y concursante de Operación Triunfo 2017, ha escrito en X: "Hoy se ha ido uno de los mejores compositores del mundo. Hoy un ratón se va a poner las botas. DEP Robe Iniesta".

El Museo del Prado, por su parte, ha lamentado "profundamente" el fallecimiento del músico Robe Iniesta. "En febrero tuvimos la ocasión de colaborar con este vídeo que une la colección del Museo del Prado y su canción 'El poder del arte'", ha destacado la pinacoteca.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) también ha lamentado "profundamente" la muerte de Robe Iniesta, que ingresó como socio en la entidad en octubre de 1990, donde registró más de 150 obras musicales, "algunas tan relevantes para la historia del rock español de las últimas décadas como 'So payaso', 'Jesucristo García', 'Pedrá' o 'Destrozares'".

"Tristes y desolados por la repentina muerte de Robe Iniesta, figura imprescindible de nuestra música popular, rebelde y carismático, capaz de fundir en sus canciones con extrema sensibilidad y personalidad la poesía de Federico García Lorca, Antonio Machado o Miguel Hernández con la esencia y el nervio del rock urbano", ha expresado el presidente de SGAE, Antonio Onetti.