El musical Wicked arranca su última temporada en Madrid en el Nuevo Teatro Alcalá

Un momento de la puesta en escena de 'Wicked' - ATG ENTERTAINMENT

MADRID, (EUROPA PRESS)

El musical Wicked ha comenzado la que será su última temporada en Madrid. La aclamada producción, que ha llegado a España de la mano de ATG Entertainment, continuará en el Nuevo Teatro Alcalá de la capital donde desembarcó en octubre de 2025.

La historia de las brujas de Oz invita a descubir una relación de amistad y ambición que cuestiona las apariencias y el poder. Un viaje emocional en los que la lealtad, la integridad y el sacrificio no tienen edad.

La obra, adaptación del exitoso libro de Gregory Maguire, cuenta la relación de dos jóvenes brujas cuyas vidas están destinadas a cambiar para siempre. Elphaba, la futura Malvada Bruja del Oeste, es una joven de piel verde esmeralda con un gran talento, pero incomprendida y rechazada por la sociedad.

Por otro lado, Glinda, la futura Bruja Buena del Norte, es hermosa, ambiciosa y popular. A pesar de sus diferencias y la rivalidad que surge entre ellas, ambas entablan una inesperada y profunda amistad, pero sus caminos se separan debido a la presión de un mundo que no tolera la diferencia y a decisiones que marcarán su destino.

La obra, que ha coseñado más de 100 premios internacionales y ha sido aplaudida por más de 60 millones de espectadores en el mundo, ha cosechado triunfos ininterrumpidamente desde hace 22 años, desde Desde Broadway hasta el West End de Londres.

Su partitura, compuesta por Stephen Schwartz, incluye canciones como 'Desafiando la Gravedad', 'Popular' y 'Para siempre'. Melodías que capturan el destino de las protagonistas y que han trascendido el escenario.

La producción ha sido galardonada con más de 100 premios internacionales y lleva representándose desde hace 21 años de manera ininterrumpida en Broadway y en el West End londinense desde hace 18 años.