Músicos de Fuel Fandango o Muchachito Bombo Infierno, conciertos y dj sessions estrenan la nueva temporada de El Junco

Publicado 21/09/2018 14:59:47 CET

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La madrileña sala de música negra El Junco arranca su nueva temporada que contará con conciertos, dj sessions los fines de semana, y con la presencia de artistas de reconocida trayectoria en su nueva Jam Session ON FIRE!, como músicos de bandas como Fuel Fandango o Muchachito Bombo Infierno, según ha informado la sala.

El Junco lleva amenizando las noches madrileñas con los mejores exponentes de la música negra desde que en noviembre de 2004, según recuerdan sus responsables, abrió sus puertas para albergar en su escenario y en su cabina multitud de sonidos, que abarcan desde el Jazz, el Soul o el Funk, pasando por muchas de sus vertientes, como Blues, Boogaloo, Latin Jazz, Afrobeat, Disco, Hip Hop, R&B, Northern Soul, Reggae, Rare Grooves, Boogie, Nu Jazz oSoulful Disco.

ON FIRE!, es un nuevo espacio de música negra que todos los jueves tomará las noches madrileñas con música Soul, Funk, Disco, Reggae, Boogie o R&B "de todos los tiempos" a partir de las 23.30 horas. Por el escenario pasarán artistas de reconocida trayectoria en la escena española como Pablo Pérez, guitarra y voz (Fuel Fandango, The Criers, Lisa & The Lips); Javier Geras (Muchachito Bombo Infierno, Anaut, Vinila Von Bismark); Gabri Casanova, teclados (Anaut, Fire Eaters, The Sweet Vandals); y Juli El Lento, batería (Aurora & The Betrayers, Julian Maeso)

Otra de las novedades será su espacio "clubbing", que todos los fines de semana acogerá dj sessions de artistas como Carlito Groove (Afrodisiac Music), Jesús Bombín (Sonideros Radio 3) Piroo (Soultrainer), Habibi (Disco, R&B, Hip Hop, Funk), Israel Mata (Soulful, Disco, R&B) o Hector Mingues (Black Colors).

PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE

Este viernes 21 de septiembre llega Station Road, un cuarteto de Blues & Grooves con casi diez años de trayectoria al que le seguirá el sábado 22 la cantante, compositora y arreglista, Olaya Alcázar, que tras presentar su segundo álbum 'Reborn', estará acompañada de una banda formada por teclado y sintetizador (David Sancho), batería (Miguel Lamas) y bajo (Adrián Bartol), además de la dj session de Hector Mingues.

El mes de septiembre concluirá con las actuaciones de Da Preachers el viernes 28, el septeto comandado por Pastora Andrades con un repertorio que incluye artistas como James Brown; y Lucky Makers, la banda de Blues y Góspel nacida en Madrid en 2015, al que seguirá DJ Piroo el sábado 29.

PROGRAMACIÓN OCTUBRE

Los martes del mes de octubre tendrán como protagonista la Jam Session de música Funk Rock y Grooves, 'Madness', dirigida por Jay Rivera y compuesta por algunos de los nombres más conocidos de la escena de música negra madrileña como Santi Valldeperas, guitarra; César Vicente, batería; y Guille González, bajo.

Los miércoles estarán amenizados por el Ciclo de Jam Sessions 'Back to the Roots', un "viaje por los años dorados de la Música Negra" que los promotores de la sala aseguran se gestó con los "esclavos que llegaban a América desde África" dando lugar a estilos como el Rock & Roll, Rhyhtm & Blues, Soul o Funk. Los jueves continuarán con los mismos artistas del mes anterior en su sesión 'ON FIRE!'.

Cada fin de semana pasarán por el escenario diferentes artistas como la banda Madrí Gras; el quinteto The Metres, que homenajea a la clásica banda The Meters; Zulu Men; Soullift; o Cucumber Project, la banda de Luisillo Percador (Batería de Rootful y Limando); entre otros, a los que seguirán las sesiones de "clubbing" con diferentes djs.