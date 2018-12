Nacho Vegas escribe una canción para Ecologistas en Acción

Actualizado 28/11/2018 12:58:11 CET

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nacho Vegas ha escrito la canción No me voy a Marte como parte de la campaña #20AñosEnAcción, impulsada por Ecologistas en Acción, organización que además lanza un videoclip fruto de su colaboración de las productoras La Comunal y La Sandunga Transmedia.

Ecologistas en Acción también celebrará su 20 aniversario con un concierto en Sevilla, ciudad donde los días 8 y 9 diciembre tendrá lugar su vigésima asamblea confederal. La cita será en la sala La Calle y contará con las actuaciones de Kiko Veneno, Pájaro, Los Diplomáticos con Emilia Pinzón, Guacha Sabelo y Broken Toy.

"Gracias a Ecologistas en Acción muchos aprendimos que, en un mundo con recursos limitados y un mercado libre para depredarlos, una de las vías más necesarias y urgentes para acabar con la pobreza y la desigualdad es el ecoactivismo", plantea Nacho Vegas.

La sensibilidad ecologista del músico asturiano se mostraba ya en canciones como Nuevos planes, idénticas estrategias, Marquesita o, más recientemente Ser árbol o A ver la ballena, de su último álbum Violética (Marxophone, 2018). Un disco, ya desde el diseño y las ilustraciones del dibujante y miembro de Ecologistas en Acción Miguel Brieva, donde la naturaleza está más presente que nunca.

La inspiración para escribir una canción con la que celebrar el veinte aniversario de Ecologistas en Acción vino del título de un ensayo de otro activista de la organización ecologista. Hace 14 años el poeta, matemático y politólogo Jorge Riechmann publicó el ensayo Gente que no quiere viajar a Marte (Catarata, 2004).

En dicho texto se argumentaba que una persona no puede ser productivista consecuente si no está dispuesta a tratar la Tierra como un planeta desechable, para emprender a continuación la fuga al cosmos. "Seguir construyendo barcas, levantando barricadas, seguir con nuestro remar mientras sea la ternura un don. Hacer de la paz un arte para así combatir sus guerras. El cielo está de nuestra parte y no, no, yo no me voy a Marte", dice la letra de la canción.

Por su parte, Ecologistas en Acción destaca que "en el contexto histórico actual, en el que la humanidad se enfrenta a problemas globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de recursos imprescindibles o la acumulación de riqueza en pocas manos, es necesario un ecologismo fuerte".

Y sentencia la organización: "Tras miles de acciones, denuncias, protestas, estudios, comunicados, publicaciones y manifestaciones, pero, sobre todo, tras veinte años de esfuerzo contracorriente para alcanzar unas sociedades más justas y conseguir un entorno mejor para todos los habitantes del planeta, han sido no pocos los fracasos, pero también muchos los éxitos. La situación planetaria no es sencilla, pero Ecologistas en Acción tiene muchos motivos para celebrar estas dos décadas de vida".