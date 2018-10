El neo-soul de Noah Slee aterriza en Madrid con 981Heritage SON Estrella Galicia

Publicado 10/10/2018 15:26:01 CET

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El neo-soul del vocalista, compositor e instrumentista neozelandés Noah Slee aterriza este jueves, 11 de octubre, por primera vez en Madrid con 981Heritage SON Estrella Galicia, según detallan desde la organización.

Slee, que ya cuenta con un EP ('To Your Inner Hippie & Cos You Fly As F**k') y un LP ('Otherland), ha despuntando en el último año con fuerza en la escena del neo-soul internacional, con un impacto creciente en ciudades como Londres, México DF y, sobre todo, Berlín, donde vive desde hace cuatro años pilotando una carrera que en los últimos meses ha cogido velocidad.

Su música aúna tradición y experimentación, con el soul contemporáneo --y su convincente voz--, pizcas instrumentales de future beats, R&B progresivo y electrónica indie. Con anterioridad militó en el grupo 'Spacifix', que gozó de su momento de gloria en 2006 con el hit 'Sunshine Day'. Fue telonero de Christina Aguilera en 2009.

Con solo dos títulos en el mercado, Slee afronta ahora el reto de conquistar el mercado europeo y americano con el año 2019 en el horizonte, cuando saldrá su segundo álbum. De momento, este 11 de mayo ha publicado, en colaboración con el productor alemán Delusion, el single 'Maybe', adelanto del disco que verá luz el año que viene.

Su actuación de este jueves en el Café Berlín de Madrid, a partir de las 23.00 horas, forma parte de la edición número 14 del ciclo 981Heritage SON Estrella Galicia, un evento que nació en 2005 y por el que han pasado nombres como Ben Frost, Swans, Niño de Elche o Rosalía.