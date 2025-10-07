La novena "historia de amor" de SON Estrella Galicia Posidonia acerca a Carlos Ares o The Vaccines a Formentera

El cantante gallego Carlos Ares fue el primer artista en participar en esta novena edición en la plaza de la iglesia de Sant Ferran. - ESTRELLA GALICIA

La cita musical triunfa un año más en la isla balear y la compañía vislumbra llevar el formato a otros puntos de España: "Sería ideal"

FORMENTERA, 7 Oct. (del enviado especial de Europa Press, Francisco Serrano) -

La novena edición del festival SON Estrella Galicia Posidonia ha recibido, entre el 3 y el 5 de octubre, a artistas de la talla de Carlos Ares, María Terremoto o al grupo británico The Vaccines, quienes se han encargado de mantener y reforzar la "historia de amor" entre la isla y la compañía cervecera.

"La relación entre Formentera y nosotros surgió como una historia de amor que se empezó a desarrollar casi de forma orgánica", ha asegurado a los medios de comunicación su director, Víctor Mantiñán, que no sabe explicar el origen de este idilio que se ha formado en esta cita musical. "Hubo una conexión instantánea", subraya.

El festival sigue fiel a su apuesta sostenible y secreta de no desvelar el cartel y de que la experiencia la disfruten en exclusiva 350 personas, que pudieron disfrutar de la fusión de música, naturaleza, gastronomía e impacto positivo en la paradisíaca isla balear.

"No queremos pasar de los 350. Estamos muy cómodos así y no me veo haciendo algo más grande", afirma Mantiñán, que deja la puerta abierta a que este tipo de experiencias se repliquen en otros lugares de España. "Eso sería lo ideal. Nos lo estamos planteando", avanza.

En esta edición, tal y como reconoce Víctor Mantiñán, el perfil de público ha sido muy variado, con una alta presencia de gente joven, lo que lleva a la compañía a seguir reforzando el formato porque se está convirtiendo en algo "más transversal". "Estamos muy felices con este formato", indica.

Uno de los puntos fuertes del festival es el vínculo que tiene con la sostenibilidad, algo que se demuestra en que la tasa de reciclabilidad sea del 99,7 por ciento, según destaca Mantiñán. "SON Estrella Galicia demuestra que se puede disfrutar de la música sin que parezca que haya pasado un huracán de por medio", enfatiza.

Para la próxima edición, que será la décima, Mantiñán promete "hacer algo chulo" y dedicarle muchos recursos porque la cifra lo merece. "Vamos a darle 300 vueltas para hacer algo que sea chulo y petarlo. Nos vamos a romper la cabeza, eso seguro", ha garantizado.

UN CARTEL SECRETO

La cita musical arrancó el pasado viernes con un concierto gratuito en la plaza de la iglesia de Sant Ferran (Formentera), que contó con la actuación del músico gallego Carlos Ares, y de la energética actuación de Throes + The Shine, un trío originario de Angola y Portugal que pusieron a cantar, saltar y a hacer ruido --petición expresa del vocalista en repetidas ocasiones-- a los asistentes.

La música continuó el sábado dentro de unas rutas guiadas por expertos medioambientales que se encargaron de difundir la importancia de proteger el enclave balear. Estas explicaciones contaron con las melodías de la madrileña Inés de Lis -componente del grupo Faneka-, del dúo de folk alternativo Las Nietas de Charli -compuesto por las hermanas María y Raquel Rubio-, o de los peruanos Alejandro y Maria Laura.

Por la noche, los focos, el escenario y los micrófonos se trasladaron al Gecko Hotel & Beach Club para acoger los conciertos del dúo de disco punk electrónico de Britghton AK/DK y de una de las bandas de rock londinenses más respetadas de la escena, The Vaccines. Momentos antes de dar comienzo estas actuaciones, se celebró una cena para los 350 invitados con tapas preparadas por cinco grandes cocineros residentes en la isla --Martina Cacheiro, Vicente Montfort, Joan Costa, Paolo Nebuloni y Clara Campoamor-- y elaboradas con productos de kilómetro cero.

El festival cerró su novena edición con la cantaora jerezana María Terremoto y el músico de Hamburgo David Bay.