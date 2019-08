La nueva película de BTS supera en dos días los 25.000 espectadores en cines españoles

Actualizado 09/08/2019 18:27:59 CET

May 4, 2019 - Pasadena, California USA: Seven member South Korean K-pop boy band BTS performs on stage at The Rose Bowl on Saturday, May 4, 2019 in Pasadena, Calif. (Kent Nishimura / Los Angeles Times/Contacto) - Kent Nishimura - Archivo